Retraites: les syndicats et l'opposition maintiennent la pression sur le gouvernement

La manifestation organisée le 3 mars 2020 s'est faite suite à l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 empêchant le débat à l'Assemblée nationale AFP Photos/Bertrand Guay

Texte par : RFI Suivre

« 49-3 ou pas, on n'en veut pas » : les opposants à la réforme des retraites sont descendus dans la rue à Paris et dans plusieurs autres villes mardi 3 mars contre la réforme des retraites. Les participants dénoncent plus particulièrement le recours au 49.3 pour faire adopter le texte sans vote à l'Assemblée. Ce soir, les députés doivent eux se prononcer sur deux motions de censure déposées contre le gouvernement par les oppositions de droite et de gauche.