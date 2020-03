En France, entre Halima et sa fille, une transmission à travers l'art

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, quatrième volet de notre série consacrée à la transmission entre mères et filles. En France, Halima et sa fille Camélia se rencontrent à nouveau en montant sur scène ensemble.

Lorsque l’une d’elles s’élance sur scène pour réaliser sa chorégraphie, l’autre conte une histoire. Au-delà de la connexion artistique, c’est la relation entre une mère et sa fille qui s’enrichit à travers l’art. « J’ai rencontré ma mère », confie Camélia Montassere en évoquant sa première collaboration avec elle, Halima Hamdane. La première est danseuse et écrivaine, la seconde, conteuse, et toutes les deux partagent l’amour de la langue, de l’écrit et une profonde relation familiale. Un rapport rendu unique grâce à l’art. « Je pense que beaucoup de gens passent à côté de leurs enfants ou de leurs parents », déclare Camélia après avoir constaté ce que cette collaboration leur a apporté.

« Quand j’ai commencé à m’intéresser aux contes, j’avais envie d’associer cette pratique à autre chose. (Camélia) dansait et ça me paraissait évident que la parole pouvait s’exprimer avec une ondulation », expose Halima, vêtue d’un pull violet surmonté d’un léger foulard orange, confortablement installée dans le canapé de son appartement du XXe arrondissement de Paris. « Quand je danse, je trouve toujours qu’il me manque un peu la parole. Donc, la joindre au mouvement, j‘ai trouvé ça riche. On a un terrain de plaisir à partager », conclut Camélia, installée en face de sa mère, le visage partiellement recouvert par ses longues boucles brunes. Sur scène, l’une n’efface pas l’autre. De la danse solaire de Camélia au récit de sa mère, « il n’y a pas de rivalité, le relais se passe en douceur ».

« Un lieu pour pouvoir dire l’indicible »

Mais avant de se produire ensemble, les deux femmes avançaient sur « deux chemins parallèles » qui ont fini par se rejoindre. Pour Halima Hamdane, qui a également une autre fille qui s’épanouit dans la peinture, son entrée dans le monde de la littérature est due à sa rencontre avec le conteur Henri Gougaud. « Je suis allée dans son atelier et ça m’a fait penser à mon enfance. Ça m’a intrigué, ça m’a intéressé, puis ça m’a passionné », se souvient-elle. À tel point qu’elle a abandonné son emploi de professeur de français à l’université d’Évry pour se consacrer au conte, cette « parole puissante ». Camélia, elle, recherchait « un lieu pour pouvoir dire l’indicible », un espace d’expression pour un « cri qui cherche à émerger ». C’est ainsi qu’elle a commencé à danser au cabaret Les Trois Mailletz et qu’elle a, tout comme sa mère, laissé de côté l’université – un DEA de lettres – pour se consacrer à sa passion.

Deux trajectoires pour un projet commun, qui s’avère « vraiment naturel », estiment-elles. Tellement naturel qu’elles ne peuvent pas tromper le spectateur. Lors d’une représentation, alors que rien n’indiquait qu’une relation filiale les unissait, les deux femmes ont été interpellées : « C’est très curieux, vous êtes sûres que vous n’avez pas un lien de parenté ? » En effet, si leur ressemblance physique ne saute pas aux yeux, les regards et les sourires qu’elles s’échangent, symbole de leur complicité, ne trompent personne.

Une relation d’indépendance

Mais ce qui, avant tout, a mené la mère et sa fille à se rejoindre sur scène, ce sont les valeurs de liberté et d’émancipation qu’elles se sont transmises. Halima Hamdane « est une grande insurgée », souligne fièrement Camélia Montassere. Née au Maroc et mariée à l’âge de 17 ans, la conteuse a mis « des années » à se défaire de son mariage. Dans la très patriarcale société marocaine, les femmes ont dû attendre 2004 pour obtenir le droit de divorce. Elle a ensuite quitté son pays pour la France où elle a pu prendre « une bouffée d’air ». « Quand on transgresse, on est vraiment dans une situation très inconfortable. Et le fait de venir en France, pour moi, c’était l’idéal en tant que société, car je me suis sentie chez moi par rapport à cette liberté que je recherchais », analyse-t-elle. Faire cette révolution en tant que femme dans un pays où le contexte ne s’y prêtait pas, l’a incité à vouloir que sa fille soit libre et indépendante.

« Je reçois tout le positif de ce qu’elle a traversé », estime Camélia, qui espère lui rendre la pareille. « Elle m’a encouragé à être libre. Et moi, maintenant, je la pousse à l’être encore plus. Donc, ça lui revient finalement, ça fait vases communicants ». Un jeu de génération qui fait qu’elles ne se cachent plus rien. « On a fait notre MeToo il y a déjà plusieurs années. Elle a pu me dire ses blessures de femme et j’ai pu lui dire les miennes. On a fait ce coming out des blessures cachées ensemble, expose Camélia. C’est ce qui fait qu’on peut être sur scène et que ce soit fluide ».

Mettre fin aux clichés

Interrogée sur ce qu’elle aurait voulu apprendre davantage de sa mère, la jeune danseuse rumine quelques instants avant d’abandonner. « Si j’avais une réponse à donner, ça voudrait dire que j’ai encore des regrets. Or, je n’ai plus rien de tout ça », confie-t-elle. Tout ce qui lui a été apporté par sa mère est fondateur. Même le sentiment d’insécurité qu’elle a pu ressentir étant petite. « Ce n’est pas forcément facile d’avoir une mère transgressive et libre. Donc, s’il pouvait y avoir un problème, il est à cet endroit-là. Quand on est enfant, on cherche la sécurité et j’avais quelqu’un en face de moi qui transgressait ce besoin. » Fortes de caractère, les moments de révolte ont également été fondamentaux dans la transmission de valeurs entre cette mère et sa fille. Camélia « m’en a voulu pour certains choix à un moment, mais c’est une traversée nécessaire. Le fait d’aimer les mêmes choses, d’aller vers la littérature, vers l’artistique, cela a soudé les choses et ça a pacifié là où c’était rugueux », estime Halima.

Le conte, qui s’est transmis de femme à femme dans la famille, fait référence au passé et aux histoires anciennes. « Je suis une passeuse de mémoire », commente Halima. À l’inverse, Camélia cherche à s’immiscer dans l’inconnu et à sortir des sentiers battus. Une opposition paradoxale qui nourrit et complète leur relation artistique. La danseuse tient à transmettre sur scène un message qui s’approche davantage du réel que de la féerie des contes. « C’est très important d’arrêter de véhiculer des clichés de la princesse et du prince charmant, ça n’existe pas », commente Camélia. « Ça m’a poussée aussi à aller chercher autre chose et à puiser dans un autre répertoire, dans une autre mémoire », termine sa mère, qui s’inspire beaucoup de la culture marocaine dans ses ouvrages.

Aujourd’hui, si la France offre une plus grande liberté, « toutes les femmes ont quand même subi des histoires de harcèlement ou de violences », se désole Camélia. D’où cette responsabilité intime qu’elle s’impose dans les messages qu’elle transmet. « Ce n’est pas rien ce qu’on véhicule en étant deux figures féminines sur scène. J’ai besoin que ce moment qu’on vit toutes les deux et avec les spectateurs, montre les aléas et les difficultés de la vie pour qu’on puisse en faire une force », conclut-elle.

