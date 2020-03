Un grand dôme équatorial voit le jour à Beauval

Le ZooParc de Beauval, dans le Loir-et-Cher en France, a ouvert son gigantesque dôme équatorial, l'un des plus grands du monde, abritant notamment singes, lamantins, varans et autres hippopotames.

Anacondas, saïmiris, lamantins, tamarins, dragons de Komodo… la grande nouveauté du Zooparc de Beauval, classé parmi les cinq plus beaux parcs zoologiques du monde, et situé à Saint-Aignan dans le département du Loir-et-Cher, est la création de son dôme équatorial. Inauguré le 8 février 2020, le lieu se veut unique en Europe.

« Ici c’est Jurassic Park. On est immergé dans un lieu grandiose, entouré d’animaux incroyables au coeur d’une forêt tropicale. C’est démentiel », assure Aurélien qui découvre le grand dôme équatorial de Beauval.

Après l’arrivée des pandas géants en 2012, la terre des lions en 2017, les télécabines en 2019, qui permettent de survoler les 40 hectares du parc animalier en seulement 5 minutes, c’est aujourd'hui un dôme bioclimatique qui voit le jour. Un géant composé d’acier et de verre, d’une hauteur de 38 mètres. Une construction imaginée par Rodolphe Delord, le directeur du zoo, et dont la réalisation se chiffre à 40 millions d’euros : « Après deux ans et demi de travaux, ce dôme est certainement le plus complet au monde, le plus haut et le plus original. C’est un espace bioclimatique d'un hectare, dans lequel nous avons souhaité reconstituer des biotopes composés de diverses espèces animales », explique-t-il. Deux cents espèces qui occupent la structure, dont 24 000 poissons, 150 reptiles, des varans de Komodo, des lamantins des Caraïbes, des hippopotames pygmées, un crocodile albinos, des loutres géantes. Avec plus de vingt bassins, le dôme abrite certainement le plus grand aquarium d’eau douce tropical au monde : « On a voulu faire découvrir des animaux de l’équateur à tous nos visiteurs. On démarre donc par l’Amazonie puis l’Afrique, les Seychelles, Madagascar, l’Indonésie et la Malaisie », poursuit le directeur du zoo.

On ne fait pas ce métier si on n’est pas passionné

Dans les allées les visiteurs sont impressionnés. « C’est éblouissant, lance Quentin venu découvrir le lieu en famille. J’ai longtemps habité la région avant de partir m’installer en Picardie. J‘ai d’abord vu le parc animalier se créer en 1980 grâce à la mère de Rodolphe Delord qui au départ avait quelques volières. Puis, petit à petit d’autres animaux sont arrivés. Dans ce nouveau dôme, on voit des espèces qu’on ne voit pas ailleurs»

«Les animaux ont franchement l’air d’être bien traités et bien soignés, poursuit Séverine une visiteuse. Cela se sent et se voit». Créer des conditions optimales pour tous les animaux est la ligne conductrice de la direction du zoo et du dôme ainsi que celle de l'équipe des soigneurs, des vétérinaires, des biologistes... tous passionnés. Aussi, tous les animaux des lieux, les oiseaux, les mammifères, les reptiles sont nés dans des parcs zoologiques puis confiés dans le cadre de programmes d'élevages européens : « Nous n ‘achetons pas les animaux, précise le directeur. À part parfois quelques poissons dans des fermes d’élevage ».

Un lieu de sensibilisation à la conservation de la biodiversité

Cette « cloche » dont la forme rappelle le toit du Grand Palais parisien se compose de panneaux en verre qui, pour certains laissent passer les rayons du soleil. Un système semblable à une serre où prolifère une mini forêt tropicale avec des arbres qui, avec le temps, pourront même atteindre les trente mètres de haut : « C’est fou ! j’ai l’impression d’être plongé à des kilomètres de la France. C’est totalement dépaysant », dit Alexandre un étudiant en vacances venu de Poitiers. Bananiers, ananas, papayers, mais aussi fougères géantes et autres fleurs tropicales s’épanouissent dans le grand dôme : « La nuit, un mécanisme se déclenche et projette une pluie de type tropicale », explique Antoine un jeune jardinier.

Des plantes, et des arbustes cultivés en Thaïlande et en Amérique du Sud, mais achetés dans des pépinières aux Pays-Bas. « Pas question d’aller déraciner des arbres dans la forêt ! » lance Rodolphe Delord.

Économie locale et développement durable

Le projet du dôme s’inscrit dans une démarche de développement économique à l’échelle locale. « Pour moi le développement durable passe d'abord par l'emploi d'entreprises françaises et d'artisans locaux, explique le directeur du zoo. Les maçons, les menuisiers, les électriciens, les chauffagistes, les plombiers, sont tous des passionnés et des fidèles. On a créé une sorte de communauté entre nous un peu à l‘image d’une famille. C’est l’esprit de Beauval ».

En quelques semaines, le dôme a déjà accueilli près de 5 000 visiteurs. Tous se sont retrouvés dans la grande serre tropicale. Mais à l’heure du coronavirus, quelles seront les conséquences pour le zoo ? Le directeur craint une baisse d'affluence mais tente de garder la tête froide. « En revanche je viens d’apprendre une bonne chose ! s'exclame-t-il quand on évoque l'épidémie. La Chine vient d’interdire la consommation d’animaux exotiques. Et comme on suppose que le coronavirus a pu être transmis par la consommation de certains animaux comme le pangolin, ça tombe plutôt bien. Malheureusement, il est toujours chassé et consommé en Afrique et en Amérique. Par ailleurs ce qui est très inquiétant c’est que certaines personnes pensent se prémunir du coronavirus en consommant de la corne de rhinocéros !! Là, ce serait dramatique pour ces animaux qui sont toujours massacrés par les braconniers ».

Depuis 2012 le ZooParc de Beauval accueille un couple de pandas géants Yuan Zi et Huan Huan. Uniques en France, Beauval a rejoint la quinzaine de zoo au monde seulement à en posséder. Deux pandas confiées par la Chine à la France pour la conservation de l’espèce et pour une durée de 10 ans.

Ce « prêt » a donné lieu à la naissance d’un bébé panda Yuan-Neng, âgé aujourd'hui de trois ans. Aussi, lors du voyage d’État en novembre dernier Rodolphe Delord directeur du zoo a accompagné le président de la République Emmanuel Macron en Chine. Ce dernier aurait demandé au président chinois Xi Jinping, de prolonger ce partenariat 10 ans de plus. Cela aurait été a priori accepté.