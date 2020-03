Procès Fillon: après les plaidoiries, l'heure du parquet

Troisième et dernière semaine dans le procès des emplois présumés fictifs d’assistante parlementaire de Pénélope Fillon dans lequel elle-même, son mari François Fillon et l’ancien suppléant de ce dernier Marc Joulaud sont principalement accusés, à divers degrés, de détournement de fonds publics.

De notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris

En ce septième jour d’audience, lundi 9 mars, la parole a été à l’avocat de l’Assemblée nationale, seule partie civile dans ce dossier.

À la veille du procès, maitre Claisse avait prévenu : en cas de condamnation, l’Assemblée nationale réclamerait un peu plus d’un million d’euros de dommages et intérêts, correspondants aux rémunérations de Penelope Fillon et aux charges liées. Il a confirmée cette demande dans sa plaidoirie, après être resté muet ces deux dernières semaines. Un silence qu’il a tenu à expliquer :

« C'est le choix de l'Assemblée nationale dans ce dossier et dans tous les autres de se tenir à bonne distance des débats sur la culpabilité et la réalité de l'infraction ou pas, parce que ce n'est pas dans sa mission, dans son objet ni dans son travail de soutenir ou d'aggraver une accusation. Simplement se mettre en mesure de tirer les conséquences d'une éventuelle condamnation. S'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de remboursement des sommes à la partie civile. »

Maître Claisse a aussi dénoncé la tentative des prévenus, s’ils étaient condamnés, d’échapper à ce remboursement en se prévalant déjà de la jurisprudence Kerviel, du nom de ce trader qui n’avait remboursé qu’une partie infime des sommes qu’il avait fait perdre à la Société générale, la banque ayant été jugée partiellement fautive du préjudice.

Or la défense, selon maître Claisse, compte plaider que l’Assemblée aurait également fauté par manque de contrôle des contrats de madame Fillon. « Sauf que dans ce dossier, si Penelope Fillon est Kerviel, la Société générale, ce n’est pas l’Assemblée mais bien ses employeurs, les députés Fillon et Joulaud » a martelé l’avocat, avant d’ajouter que l’hémicycle n’a de toutes façons aucune obligation de contrôle des collaborateurs parlementaires.

Penelope au coeur

Ce mardi, c'est le parquet financier qui rentre en scène avec les réquisitions. Les prévenus encourent jusqu'à dix ans d'emprisonnement, de lourdes amendes et des peines d'inéligibilité.

François Fillon, retraité de la politique après une campagne présidentielle phagocytée par cette affaire en 2017, risque le plus gros.

Principal volet du procès, les soupçons de détournement de fonds publics entourant les emplois d'assistante parlementaire de Penelope Fillon, poursuivie pour des « prestations fictives ou surévaluées », devraient occuper la majeure partie du réquisitoire.

Toute la question est de savoir si les activités de Mme Fillon dans la Sarthe auprès de son mari député et du suppléant de ce dernier, Marc Joulaud, méritaient d'être rémunérées dans le cadre de contrats d'assistante parlementaire.

Entre 1998 et 2013, cette Galloise a perçu au total 613 000 euros nets - un million d'euros bruts - au titre de trois contrats connus seulement de quelques proches, pour un travail aux preuves matérielles quasi inexistantes.