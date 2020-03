Coronavirus en France: les établissements scolaires fermés, les municipales maintenues

Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi soir à la télévision pour rassurer les Français et annoncer le nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de coronavirus sur le territoire.

Dans une allocution aux Français, ce jeudi soir 12 mars, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mersures pour « freiner » l'avancée de l'épidémie de coronavirus et « protéger » les personnes les plus fragiles

La plus importante d'entre elles est l'annonce de la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à partir de lundi 16 mars, et ce « jusqu'à nouvel ordre ».

Le président français a également demandé « à toutes les personnes de plus de 70 ans, ceux qui souffrent de maladies chroniques, de handicap, de rester chez elles. »

Concernant les élections municipales, dont la tenue semblait compromise, le chef de l’État a déclaré que « rien ne [s’opposait] à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes ». Le premier tour du scrutin aura donc bien lieu ce dimanche. Une décision prise, selon Emmanuel Macron, à la suite d'une réunion avec plusieurs spécialistes au palais de l'Élysée.

Avant de s'adresser aux Français à 20h, le Président a réuni le Conseil scientifique mobilisé pour faire face au Coronavirus. Notre réaction ne peut se faire qu’avec l'expertise des spécialistes qui sont les plus légitimes pour évaluer la situation. pic.twitter.com/hoyvKclkbi Élysée (@Elysee) March 12, 2020

Le président a aussi fait part, dès le début de son intervention, de ses « pensées » à l’endroit des personnes touchées par le coronavirus et a exprimé « la reconnaissance de la nation pour les personnes en blouse blanche », le personnel médical mobilisé depuis le début de la crise et qui a pu en « limiter » l'ampleur.

2876 cas et 61 décès

Mercredi soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, avait prévenu que le virus circulait « de plus en plus activement dans des territoires de plus en plus nombreux ».

Le dernier comptage fait état de 2876 cas et de 61 décès. Dans le monde, à ce jour, plus de 130 000 personnes ont été contaminées, selon un décompte de l'Agence France-Presse.

L'urgence sanitaire se double d'une alerte économique : les Bourses ont connu ce jeudi une débâcle historique. Celle de Paris a connu la plus forte chute de son histoire, clôturant à -12,3%. Milan, de son côté, a accusé un repli de 16,9% au terme de la pire séance depuis la création de l'indice vedette FTSE Mib en 1998.