Manifestants: pourquoi ils marchent

De Santiago à Islamabad, en passant par Alger et Budapest, pas une semaine ne passe sans que, quelque part dans le monde, des manifestants ne marchent pour défendre leurs revendications. Explication.

Publicité Lire la suite

Au milieu de l'avenue, un homme grisonnant gesticule en tempêtant. « On n'avance pas, on n'avance pas ! Ce n'est pas à la police de nous dire quand on doit marcher et quand on doit s'arrêter ! » C'est jour de manif' à Paris, le dixième depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats se sont cette fois donné rendez-vous boulevard du Montparnasse, dans le sud de la capitale. Le cortège s'étire sur quelques centaines de mètres, jusqu'au cordon de CRS qui vient de se défaire, déclenchant le départ de la manifestation et l'ire de l'homme grisonnant. Celui-ci a beau protester, tenter de le retenir, le cortège se met en branle. Direction place d'Italie, à deux kilomètres et demi de là.

Le lendemain, une scène similaire se déroule à Alger. Le Hirak célèbre son premier anniversaire. Comme chaque vendredi depuis un an, des milliers de personnes sont dans la rue pour réclamer le départ du régime. Et comme chaque vendredi depuis un an, elles battent le pavé au rythme des mêmes slogans. Transition présidentielle oblige, le « Bouteflika, dégage » des débuts a laissé place à « Tebboune, dégage ». Dans les jours qui suivent, des cortèges se constituent également en RDC en soutien aux forces armées, en Irlande pour un changement de gouvernement, en Hongrie contre la politique anti-Roms du gouvernement, au Chili, au Soudan ou au Pakistan en faveur des droits des femmes. Les revendications sont multiples, mais la manière de les défendre est la même : partout où on le peut, on manifeste en marchant.

S'inscrire dans un devenir

Les raisons sont d'abord anthropologiques. « Dans toutes les grandes religions, il y a une marche de libération, que ce soit l'Exode, l'Égire ou la Marche de Rama. Cela dit quelque chose de très profond sur le fait de marcher comme élément émancipateur », relève l'historienne Danielle Tartakowsky. Pour marcher, l'individu commence par se lever. Il se dresse et il s'affirme. Puis il se dirige vers l'avant. Marcher revient alors symboliquement à s'inscrire dans un devenir, à se diriger vers un futur qu'on espère meilleur. « La révolution sociale est une route à parcourir, s'arrêter en chemin équivaudrait à retourner en arrière, écrit en 1888 le géographe libertaire Pierre Kropotkine, cité par Antoine de Baecque dans Une Histoire de la marche (Perrin, 2016). Elle ne pourra s'arrêter que lorsqu'elle aura accompli sa course et aura atteint le but à conquérir : l'individu libre dans l'humanité libre. »

C'est au cours du XIXe siècle que les cortèges se généralisent. Inspirés des défilés religieux, corporatifs ou festifs, ils accompagnent souvent les grèves dont ils ne sont d'abord que les « appendices obligés », comment le notent Danielle Tartakowsky et Olivier Fillieule dans La Manifestation (Presses de Sciences Po, 2013). L'espace de la grève étant d'abord celui du travail, les cortèges ne sont alors que des colonnes qui poussent au débrayage ou bien des défilés contraints à la suite de la fermeture d'une usine par le patron. Mais dès que leurs revendications dépassent le cadre de la seule entreprise et convergent, les protestataires n'ont plus que l'espace public pour les exprimer. Cette tendance se confirme avec la consolidation de l'Etat-nation et de la société marchande. Les actions ne sont plus locales mais nationales et visent fréquemment le pouvoir central.

Le 1er mai 1890 comme journée internationale de lutte pour l'obtention de la journée de huit heures constitue un tournant. Tandis que les gravures, la littérature et la peinture le popularisent, le cortège s'organise, se ritualise et s'impose progressivement dans les répertoires d'action collective. Il devient routinier. Finies les révoltes paysannes du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime qui marchaient sur les châteaux pour en massacrer les occupants ; dans les cortèges, la colère est désormais canalisée. On la fait entendre en suivant un itinéraire précis, avec un début et une fin. On l'exprime sur des pancartes et des banderoles, ou par des slogans.

Un double objectif

L'objectif est double : il s'agit à la fois d'occuper l'espace public pour rendre visible la cause et la faire avancer, et de permettre à une masse hétérogène de faire corps. « Il y a ce frisson, cette excitation qui fait que la coprésence sur les lieux de manifestations crée le groupe et contribue à mobiliser. Donc manifester, c'est aussi construire une cause », analyse le sociologue Olivier Fillieule sur France Culture.

Le chercheur espagnol Jesus Casquete, cité par Antoine de Baecque dans Une Histoire de la marche, considère ainsi les manifestations comme « une forme interne de communication ». « Dans la mesure où ils donnent aux protestataires le sentiment d'être nombreux à se mobiliser sur une cause commune et à partager les mêmes sentiments, les rassemblements de masse fonctionnent comme des opportunités de cimenter un groupe social donné », écrit-il. La question du nombre est prépondérante. Elle influence tant les décideurs et l'opinion que les manifestants eux-mêmes. « Une participation élevée est un encouragement », remarque Yves Veyrier, secrétaire général du syndicat français Force ouvrière. D'où la bataille de chiffres qui se répète à chaque fin de manifestation.

Cette contestation pacifique qui perturbe l'ordre public place les pouvoirs critiqués dans une situation inconfortable, remarque l'historien Antoine de Baecque : « Comment l'arrêter ? La réprimer désigne la nature violente du pouvoir ; la laisser avancer pointe sa faiblesse. » La Marche du sel de Gandhi en 1930 et celles pour les droits civiques de Martin Luther King à partir de 1963 constituent certainement les meilleurs exemples de la puissance de ces marches non violentes. La première aboutira en 1947 à l'indépendance de l'Inde, les secondes conduiront en 1965 à l'adoption du Voting Rights Act interdisant les discriminations raciales dans l'exercice du droit de vote.

Un demi-siècle plus tard, le cortège est devenu l'expression de toutes les causes. On marche pour l'égalité des droits, contre le nucléaire, pour la liberté de la presse, contre l'islamophobie, pour le climat… Il cohabite aussi avec d'autres modes d'action, parfois plus spectaculaires ou plus originaux. Récemment, plusieurs milliers de Thaïlandais ont ainsi couru pour réclamer le départ du Premier ministre Prayut Chan-ocha. Preuve que si marcher revient symboliquement à se diriger vers un futur qu'on espère meilleur, certaines causes poussent parfois à presser le pas.