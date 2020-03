Le coronavirus, tournant du quinquennat de Macron?

Alors que la pandémie de coronavirus poursuit sa progression, Emmanuel Macron s'est adressé jeudi 12 mars aux Français. Dans son allocution télévisée, le chef de l'Etat a annoncé plusieurs mesures et fait l'éloge de l'Etat-providence.

Serait-ce la deuxième partie du quinquennat, celle qui pourrait voir Emmanuel Macron mettre la barre à gauche ? Son allocution télévisée d'hier soir peut en tout cas le laisser penser. Pendant 25 minutes, le chef de l'Etat français a annoncé plusieurs mesures pour ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus, mais aussi le modèle social qu'il voulait défendre. Mettant en garde contre le repli indivualiste, il a ainsi appelé au rassemblement et à une société capable d'une « mobilisation nationale de solidarité ».

C'est aussi un éloge de l'Etat-providence que le président de la République a prononcé. Emmanuel Macron a promis de préserver certains « biens précieux ». « Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe », a-t-il affirmé.

« Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché », a ajouté le chef de l'Etat. De quoi rassurer ceux qui, dans la majorité, attendent une inflexion sociale. Mais aussi de contenter plusieurs membres de l'opposition. La déclaration d'Emmanuel Macron « semble tourner la page de trente ans de politique économique ultra-libérale », a ainsi salué Génération écologie. « Il aura fallu une crise, il est vrai mondiale, pour que le président de la République comprenne qu'un modèle de monde est mort et que le soin dû à tous est une priorité », a néanmoins regretté le chef de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

« Cela fait des années et des années que l’on détricote le modèle social au prétexte de l’économie, au prétexte, également, de la théorie du ruissellement et du fait que, si on donne des marges de manœuvre à tout le monde, tout le monde va gagner beaucoup d’argent et cela va ruisseler sur toutes les populations », critique sur RFI l'économiste Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques.

« On a senti hier qu’on n’était plus du tout dans cette approche-là. Reste à savoir si c’est un discours de circonstance en pleine crise sanitaire ou si c’est vraiment un changement de cap et un changement de vision de ce qu’est le service public. Ça on le verra dans quelques semaines. »

C'est aussi le modèle mondialisé qu'Emmanuel Macron a remis en cause dans son allocution. « Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à d'autres, est une folie », a-t-il insisté. « Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France et une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main », a-t-il encore affirmé. Le chef de l'Etat a évoqué la nécessité de « décisions de rupture », dans les « prochaines semaines et prochains mois ». « Je les assumerai », a-t-il souligné, sans plus de détails. Emmanuel Macron prépare déjà l’étape d’après coronavirus.