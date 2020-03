Coronavirus: comment éviter l'engorgement des hôpitaux en France?

Un homme porte un masque de protection alors qu'il marche devant une pancarte indiquant des consultations sur la maladie à coronavirus (COVID-19) à l'entrée de l'hôpital de Vannes, France, le 10 mars 2020. REUTERS/Stephane Mahe

Texte par : RFI Suivre

En France, le président Emmanuel Macron a annoncé le 12 mars la fermeture des crèches, des écoles et des collèges tout en incitant fortement la population à rester chez elle. Le seul objectif désormais est de laisser le plus de temps possible aux hôpitaux pour s'organiser et éviter à tout prix l'engorgement.