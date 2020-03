France: un premier détenu testé positif au coronavirus

En France, un détenu de la prison de Fresnes de 74 ans a été testé positif au coronavirus, premier cas connu dans les prisons françaises.

Incarcéré le 8 mars en cellule individuelle dans cette prison du Val-de-Marne, cet homme a été, après l'apparition de premiers symptômes, conduit à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris où sa contamination a été avérée. Ce septuagénaire avait fait l'objet d'un suivi particulier dès son arrivée à Fresnes en raison de son âge et son état de santé.

Où s'est passée la contamination ?

Il n'était pour l'heure pas possible de déterminer si sa contamination a eu lieu en milieu ouvert ou au sein de la prison. Le 13 mars, la ministre de la Justice Nicole Belloubet avait indiqué qu'une infirmière de Fresnes avait contracté le virus, mais tout lien entre les deux contaminations n'était pas établi à ce stade. Le détenu a toujours été placé en cellule individuelle et n'a pas été en contact avec d'autres détenus. Un dispositif de suivi a été, depuis, mis en place à Fresnes pour les personnels pénitentiaires qui ont été en contact avec le détenu.

Mais ces arguments ne convainquent pas François Besse de l'Observatoire international des prisons (OIP) pour qui quelqu'un d'âgé et de malade n'a rien à faire dans une prison. « Cela pose en amont la question du fait qu’il était incarcéré parce que c’est quand même une personne de 74 ans, identifiée comme population à risque, puisque les personnes âgées sont beaucoup plus fragiles, déclare-t-il. On peut s’interroger sur le fait qu’il était en détention. Il faudrait vraiment limiter ou faire sortir en aménagement de peine les personnes notamment les plus fragiles, celles qui sont âgées, ont des pathologies pulmonaires, etc. »

Surpopulation carcérale

Selon les syndicats, une aile de la prison a été libérée pour dégager de la place en cellule individuelle afin de placer à l'isolement tout détenu présentant les symptômes du coronavirus. Avec 2 159 détenus pour 1 320 places, la maison d'arrêt de Fresnes connaît, comme de nombreux autres établissements en France, une forte surpopulation carcérale.

Quand on a des cellules avec quatre personnes dedans, si l’une est touchée, inévitablement il y aura beaucoup plus de risques. Premier détenu positif au coronavirus en France: la réaction de François Besse, de l'Observatoire international des prisons (OIP)

« On espère que cela ne va pas se répandre trop rapidement vu la situation de surpopulation dans les prisons qui crée un risque supplémentaire, poursuit François Besse. Quand on a des cellules avec quatre personnes dedans, si l’une est touchée, inévitablement il y aura beaucoup plus de risques. On le voit régulièrement avec la tuberculose ou avec la gale, qui se transmettent très facilement avec les personnes qui entrent en prison. Donc, vigilance nécessaire, mais surtout résorber la surpopulation ».

