Coronavirus: Édouard Philippe annonce l'état d'urgence sanitaire

Édouard Philippe a présenté mercredi en Conseil des ministres un projet de loi visant à permettre au gouvernement d’instaurer un état d’urgence sanitaire. Un projet de loi présenté ce jeudi devant le Parlement qui reprend ses travaux. L’exécutif veut avoir les moyens de réagir rapidement et massivement en limitant la liberté de circulation.

« Nous sommes en guerre » contre le coronavirus, c’est ce qu’Emmanuel Macron avait affirmé lors de son allocution du lundi 16 mars dans la soirée. Une guerre dont on ne sait pas combien de temps elle va durer et quels moyens seront nécessaires pour la mener.

Mesures par décret

C’est dans le prolongement de cette déclaration qu’Édouard Philippe a donc annoncé qu’il allait demander au Parlement de voter un projet de loi permettant au gouvernement de mettre en place l’état d’urgence sanitaire. Cette démarche vise à autoriser le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires par décret pour une durée de 12 jours au-delà de laquelle il reviendra au Parlement d’exercer son « contrôle ».

Le Premier ministre a essayé de répondre aux critiques qui pourraient intervenir en affirmant que l’état d’urgence sanitaire ne permettra pas de prendre des mesures « individuelles restrictives de liberté », mais uniquement des mesures générales utiles dans la lutte contre la propagation du virus et surtout en précisant que cette démarche n’a pas vocation à durer au-delà de l’épidémie.

Emmanuel Macron et Édouard Philippe essaient d’obtenir des outils exceptionnels pour gérer une crise inédite et attendent le soutien du Parlement qui reprend ses travaux en plein confinement, et doit fonctionner avec des effectifs réduits.