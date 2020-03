Coronavirus: le retour compliqué des Français actuellement à l'étranger

Air France va fortement réduire ses vols pour cause de crise de coronavirus. JOEL SAGET / AFP

Texte par : Farid Achache Suivre

Lundi 16 mars, le Président de la République, Emmanuel Macron, avait assuré que les Français de l’étranger qui souhaitaient rentrer pourraient le faire. Mais entre le vœu et la réalité, les choses ne sont pas aussi simples, alors que les frontières se ferment de plus en plus dans le monde.