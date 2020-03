OnApplaudit: les Français remercient les soignants depuis leurs fenêtres

L’appel est largement relayé sur les réseaux sociaux. Comme en Italie, en France depuis deux soirs, à 20h les gens applaudissent les médecins, les infirmières à leurs fenêtres.

Cela semble devenir un rituel : #OnApplaudit. À travers toute la France cloîtrée chez elle, de Mulhouse à Marseille en passant par Paris ou Laval, des applaudissements ont retenti mercredi aux alentours de 20h aux fenêtres pour remercier le personnel soignant, en première ligne contre l'épidémie de coronavirus.

C'est le cas dans cette rue du 14e arrondissement de Paris, où le reporter de RFI Alexis Bedu se trouvait.

L'idée, c'est que le personnel soignant puisse entendre nos applaudissements et se sentir soutenus dans ces temps difficiles qu'ils vivent depuis plusieurs semaines et certainement pour les prochaines semaines à venir Les acclamations durent une minute. Cette habitante de l’immeuble se joint aux acclamations depuis sa fenêtre.

Lorsqu’on a vu personne de la journée, cela fait du bien, aussi, de se voir entre voisins.

Et les concernés le leur rendent bien, et pas seulement en se démenant à l'hôpital, dans les services de réanimation de plus en plus sollicités : « Merci, on est encore là ! »

Quand t’es toujours de garde, que ça chauffe toujours dans les étages et que ça applaudit encore plus fort. Merci on est encore là! #coronavirus pic.twitter.com/7xdYeSyOYy Jean-françois Corty (@JfCorty) March 18, 2020

Les Français suivent ainsi l'exemple des Italiens et des Espagnols, qui se retrouvent sur leurs balcons et à leurs fenêtres le soir pour rendre hommage aux médecins, urgentistes, infirmiers... Ces trois pays sont les plus touchés par le coronavirus en Europe, qui a fait plus 8000 morts à travers le monde, au 18 mars.