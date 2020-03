Coronavirus: en France, Olivier Véran tente d’éteindre la polémique sur les masques

La France a-t-elle eu un problème de gestion des masques chirurgicaux et FFP2 ? Le gouvernement a-t-il fauté ? Signe d’une forme de fébrilité, l’exécutif a en tout cas cherché à répondre encore une fois aux procès en pénurie venus des milieux médicaux puis de l’opposition.

Ce samedi 21 mars, le ministre de la Santé a été envoyé au front, en prenant solennellement la parole pour annoncer la commande de 250 millions de masques chirurgicaux et FFP2. « Vous savez, face à une épidémie d’une telle ampleur, il pourrait être facile de mobiliser notre énergie sur la recherche de responsabilités », a expliqué Olivier Véran.

ll s'agissait d'une opération déminage pour le ministre de la Santé. Calmement, Olivier Véran a répondu aux critiques. Le manque de masques vient de décisions prises il y a plusieurs années, a-t-il reconnu avant d’assurer que ce manque a été rapidement pris en compte et d’annoncer des fabrications en masse sur le sol français ainsi que des commandes massives à l’étranger, chiffres à l’appui.

« Je peux vous annoncer que nous avons d’ores et déjà signé plusieurs commandes pour plus de 250 millions de masques qui sont livrés progressivement et le seront au cours des prochaines semaines. »

Suivre les recommandations de l'OMS

Le ministre de la Santé a tenté de rassurer et promet une totale transparence. Il en a profité aussi pour annoncer une évolution de la doctrine en matière de tests de depistage: « Lundi dernier, le docteur Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), a délivré ce message simple : testez, testez, testez. La France doit donc désormais suivre cette voie. La doctrine d’usage rationnelle et raisonnée des tests doit évoluer. »

Une manière, là aussi, de répondre à ceux, de plus en plus nombreux, qui s'interrogent depuis quelques jours sur le peu de tests de dépistages menés en France depuis le début de l'épidémie.

À l’Assemblée nationale, l’union nationale, mais avec quelques accrocs

Les débats durent à l’Assemblée nationale depuis ce samedi 21 mars au matin. Les députés et le gouvernement discutent du volet de réformes mettant en place l’urgence sanitaire et des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises, des débats sous le signe de l’union nationale, mais avec une opposition qui se montre vigilante.

« Je veux le dire en des termes très clairs : nous devons prendre des mesures que la situation commande et le gouvernement dans ces circonstances a besoin du Parlement. »

Pour Édouard Philippe, la crise du coronavirus appelle à des mesures exceptionnelles, mais aussi à une concorde exceptionnelle entre le Parlement et le gouvernement. Le Premier ministre précise que le gouvernement « a besoin de l’exigence du Parlement ».

Face au Premier ministre, se tenait un hémicycle plus que clairsemé, mesures de protection oblige. Seuls une vingtaine de députés étaient présents, dont le député LR du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger, qui rappelle que pour la droite, l’heure est à l’union nationale.

« Vous nous trouverez, monsieur le Premier ministre, à vos côtés pour vous donner les moyens de lutter contre cette épidémie, parce que les Français méritent notre mobilisation », a-t-il déclaré.

Les interrogations de l'opposition

De l’autre cote de l’hémicycle, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, a promis une opposition sans acrimonie, mais une opposition. « Nous instaurons un état d’urgence sanitaire, pourquoi pas, a-t-il déclaré. À nos yeux, il n’y avait pas de vide juridique, pourquoi pas, nous sommes d’accord pour vous aider à le faire. Mais pourquoi avez-vous trouvé cette idée de reporter de 12 jours à un mois le délai dans lequel vous saisirez les assemblées ? Les assemblées ne sont pas de trop ! »

Des interrogations existent aussi du coté socialiste où l’on met par exemple en garde contre la rédaction d’ordonnances très larges, voire trop larges.

Dans cette crise de coronavirus alors que nous sommes dépendant des réseaux téléphoniques et des réseaux sociaux au sens large pour continuer à nous retrouver et communiquer au moins virtuellement, se pose la question de l’électricité indispensable à cette communication. En France, plus de 70% de notre électricité est nucléaire, mais les salariés d’EDF ne sont pas immunisés contre le Covid-19. EDF s’est dotée depuis 2000 d’un «plan pandémie», qui a été activé en 2009 puis en 2013, à l’occasion des crises du H1N1 et du SRAS, dont l’objectif est de garantir la sécurité des salariés tout en maintenant la production d’électricité. Ce plan prévoit d’organiser différemment les changements d’équipes, et la conduite des réacteurs dont le fonctionnement peut être assurée jusqu’à 12 semaines avec 25% des effectifs absents, voire pendant 2 à 3 semaines avec 40% d’absents. À l’heure actuelle, un plan de continuité d’activité a été déclenché pour l’ensemble du groupe, mais seule, la centrale de Flamanville a activé le 16 mars le plan pandémie, en raison du nombre important de salariés contaminés et de cas suspects dans la région. La maintenance en cours de 2 réacteurs a donc été stoppée, et sur 800 salariés, 100 sont aujourd’hui présents sur site. EDF affirme ne faire appel à aucun sous-traitant pour remplacer les agents EDF pour la conduite des réacteurs. Néanmoins, le réseau Sortir du Nucléaire s’interroge: sachant que le Covid-19 affecte en premier lieu les personnes les plus âgées, donc les plus expérimentées, une diminution importante des effectifs pourrait apporter une désorganisation notable dans ce secteur à haut risque.