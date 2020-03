L’Assemblée nationale donne son feu vert à l’état d’urgence sanitaire en France

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

L'Assemblée nationale, en comité restreint, a adopté dimanche 22 mars à l'aube le projet de loi d'urgence prévoyant des mesures exceptionnelles pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Feu vert donc à un « état d'urgence sanitaire » regroupant les mesures déjà annoncées par le gouvernement.

Cet « état d'urgence sanitaire » est en quelque sorte la transposition officielle des différents mesures annoncées par l’exécutif et s'inspire du modèle de l'état d'urgence instauré après les attentats de 2015. D'abord ordonné par décret pour une durée de 12 jours, il sera possible de le renouveler, mais cette fois en passant par la loi et le vote du parlement.

Concrètement, l'état d'urgence sanitaire permet au Premier ministre, sur proposition du ministre de la Santé, de prendre immédiatement un ensemble de mesures restrictives qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. Parmi ces mesures, certaines limitent les libertés individuelles : l'état d'urgence sanitaire prévoit en effet des restrictions de circulation, mais aussi l'interdiction de se réunir ou d'entreprendre.

D'autres mesures permettent à l'État de réquisitionner tout bien ou service permettant de lutter contre la catastrophe sanitaire. À titre d'exemple, il peut s'agir des taxis pour transporter le personnel hospitalier.

Il est toutefois précisé que les obligations prises dans cet état d'urgence sanitaire prennent fin, et ce sans délai, dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

En cas de violation de ces mesures, les citoyens peuvent faire face à des sanctions pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende.