Coronavirus: la chaîne agroalimentaire continue de fonctionner en France

Des champs des paysans aux usines de transformation, la chaîne agroalimentaire continue de fonctionner, et même de produire davantage dans des secteurs essentiels comme les pâtes, le riz, le lait ou la viande. Mais des questions se posent pour la sécurité des travailleurs et la pérennité de la chaîne sur le long terme.

Publicité Lire la suite

Elle continue de mettre ses bottes, chaque jour. Sophie Lacaisse, agricultrice près de Rouen, dans l’ouest de la France, n’a pas cessé, ni même réduit son activité. Elle cultive 80 hectares de blé, d’orge et de colza. Surtout, avec ses 120 vaches laitières, elle produit habituellement plus de 100 000 litres de lait chaque mois. Pour le moment, tout continue presque normalement.

« Il faut bien alimenter les gens ! »

« De toutes façons, nous ne pouvons pas arrêter nos vaches du jour au lendemain, donc nous continuons de produire, explique Sophie Lacaisse. Le lait est toujours ramassé, et il faut bien alimenter les gens même en temps de crise ! »

« La collecte est effectuée normalement, poursuit l’agricultrice, en précisant : nous n’avons aucun contact avec le laitier. Déjà, en temps ordinaire, on ne voit pas forcément la personne qui vient collecter le lait, mais là, on évite vraiment d’aller vers lui. Il vient, il collecte, et voilà. »

Le lait est vendu à un grand groupe industriel qui, à ce jour, continue de le transformer et de l’embouteiller. « Notre seule hantise, tempère cependant Sophie Lacaisse, c’est qu’on n'ait plus de matières premières à un moment donné. Nous achetons de l’aliment de production pour nos vaches : du granulé, du soja, des minéraux. Notre question, c’est : va-t-on continuer d’être livrés ? Si on a plus d’aliment pour nos animaux, évidemment il n’y aura plus de production laitière derrière. Mais pour le moment, ça continue, ça se fait comme d’habitude. »

80% à 90 % des usines fonctionnent

L’étape suivante est la transformation des produits agricoles. Julien Huck est secrétaire général de la CGT agroalimentaire, qui représente les salariés des entreprises de transformation. Il se veut rassurant sur le maintien de la production.

« L’industrie agroalimentaire continue de fonctionner, assure Julien Huck. 80% à 90% des usines fonctionnent. Dans certains secteurs, il y a même des cadences plus élevées pour sortir des productions supplémentaires : les pâtes, le riz, la viande, le lait, dans ces secteurs, il y a des productions supplémentaires. Il y a même une relance de production dans les sucreries alors que, normalement, la campagne est terminée. Il y a vraiment une prise en compte de la nécessité d’alimenter la population. »

Salariés abandonnés face à la peur

Pour le moment, l’approvisionnement en matière première des usines agroalimentaires ne pose pas de problème majeur. Même les produits importés continuent d’arriver, y compris de pays durement frappés comme l’Espagne, où la production de fruits et légumes frais, notamment, continue. Ce qui inquiète Julien Huck, de la CGT agroalimentaire, ce n’est pas le risque de pénurie.

« Il y a des entreprises où les directions ont mis en place des protections : prises de température, gants, masques, mais dans d’autres, c’est l’abandon complet des salariés face au virus et face à la peur, explique-t-il. Les situations sont très disparates. Il ne faut pas que cela soit considéré comme une opportunité économique pour les patrons, or, c’est ce qui ressort un peu. Si les salariés sont malades, la production va se réduire, donc on ne doit pas être ici dans une recherche de profits ! »

En dépit des difficultés liées à la protection des salariés, dans les usines, mais aussi dans les camions ou, en bout de chaîne, dans les supermarchés, un risque de pénurie alimentaire n’est donc pas à l’ordre du jour.

L’importation de certains produits, alimentaires, mais aussi médicaux, est en revanche fortement ralentie par les difficultés du transport maritime, en particulier aux quarantaines imposées aux bateaux à leur arrivée dans les ports.

► (Ré)écouter : La FAO alerte sur le risque d'inflation alimentaire mondiale