Coronavirus: les hôpitaux d’Île-de-France au bord de l'asphyxie

Hôpital de Lille, le 25 mars 2020. Denis Charlet / AFP

Texte par : Marie Casadebaig

La France a largement dépassé la barre des 1 000 morts du coronavirus. 1 100 décès ont été recensés à ce jour dans les hôpitaux. La région Île-de-France, c’est-à-dire Paris et ses départements alentours, est de loin la plus touchée, avec ses plus de 6 000 cas enregistrés. Il faut dire que c’est la région plus peuplée et que Paris est la ville la plus densément peuplée du pays. Résultat, le système hospitalier francilien est engorgé.