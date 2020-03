France: face à la pénurie de masques, un collectif de soignants saisit le Conseil d’État

L'hôpital Emile Muller à Mulhouse, dans l'est de la France, où un hôpital militaire a été installé le 22 mars 2020. SEBASTIEN BOZON / AFP

Face à la pénurie de matériel de protection qui perdure en France, plusieurs syndicats de médecins et d'infirmiers ont décidé de saisir en référé le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, pour « atteinte grave et illégale portée par l'État à l'intégrité physique » du personnel hospitalier mais aussi de la population en général.