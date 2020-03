Décès d'André Larquié, ancien président de RFI

Nous avons appris jeudi 26 mars le décès d'André Larquié à l'âge de 81 ans. Ancien président de Radio France internationale entre 1989 et 1995, il avait contribué au développement du réseau FM de la chaîne notamment en Afrique.

André Larquié avait été nommé PDG de RFI en 1989. Sous ses mandats, le monde change et il fait évoluer les programmes radio. L'effondrement des régimes communistes en Europe et la démocratisation croissante en Afrique provoquent la naissance de médias nationaux indépendants.

En 1991, RFI inaugure sa première fréquence FM à Dakar au Sénégal et muscle ses programmes en direction du continent africain. Durant le début des années 90, André Larquié va multiplier les programmes en langues étrangères, vietnamien, persan , khmer, laotien et albanais. Il lance aussi RFI Bulgarie, et RFI Roumanie en 1995. La station multiplie ses émetteurs FM et se lance sur internet.

André Larquié, énarque de formation, avait été conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Jack Lang (1981-1983), président de l'Opéra de Paris (1983-1987), conseiller pour la culture et la communication au cabinet de Michel Rocard à Matignon (1988-1989). Il avait également présidé l'Association pour le dialogue entre les cultures (1991-2002), le conseil d'administration de la Cité de la musique (1999-2001), du Théâtre du Châtelet (depuis 2001) et du Ballet national de Nancy et de Lorraine (depuis 1998). André Larquié avait aussi dirigé le Palais omnisport de Paris-Bercy.

