La tour Eiffel s'illumine pour soutenir ceux qui sont mobilisés contre le coronavirus

Vendredi 27 mars, on pouvait lire «Merci» et des messages incitant à rester chez soi sur la tour Eiffel, à Paris.

Depuis vendredi et tous les soirs de 20 h à 23 h, la tour Eiffel rend hommage à toutes les personnes mobilisées face au Covid-19 avec la projection de messages de remerciement et d’incitation à rester chez soi.

« À partir de vendredi, tous les soirs de 20 h à 23 h, la tour Eiffel rendra hommage à toutes les personnes mobilisées face au Covid-19 en projetant des messages de remerciement et d’incitation à rester chez soi », a indiqué vendredi 27 mars la Ville de Paris.

« Un hommage aux personnels soignants, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, aux agents de la Ville de Paris, aux secouristes, aux ambulanciers, aux soldats, aux caissières et caissiers, aux éboueurs, aux commerçants, aux livreurs, aux volontaires, aux aidants, aux associations, et aux Parisiens et Parisiennes, tous mobilisés face au Covid-19 », précisait le communiqué.

Vendredi soir à 20 h, un « MERCI » a commencé par s'afficher. Puis était écrit en français : « RESTEZ CHEZ VOUS ».

RESTEZ Pierre René-Worms / RFI

CHEZ VOUS Pierre René-Worms / RFI

Et en anglais, ça donnait : « STAY AT HOME »

STAY Pierre René-Worms / RFI

HOME Pierre René-Worms / RFI

La Mairie a précisé vendredi que cette illumination était « techniquement effectuée à distance ». Parce que #RestezChezVous / #StayAtHome.

Depuis le mardi 17 mars, les Françaises et les Français sont invités à rester confinés chez eux.

