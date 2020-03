Coronavirus: «le combat ne fait que commencer», prévient Edouard Philippe

Edouard Philippe a prévenu ce samedi que « les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler » dans la crise du coronavirus en France. Aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran, le Premier ministre a détaillé le plan d'action du gouvernement face au Covid-19.

Publicité Lire la suite

« Je veux vous dire les choses avec clarté et franchise : le combat ne fait que commencer, les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler », a déclaré Edouard Philippe lors d'un point d'information aux Français tenu notamment avec le ministre de la Santé Olivier Véran et le directeur de la Santé Jérôme Salomon. Le Premier ministre s'est félicité d'« un effort collectif », « d'abord celui des soignants, admirables, courageux, engagés », « mais aussi l'effort remarquable de ceux qui, en deuxième ligne, assurent la continuité de la vie de la nation ».

Cartes et courbes de l'épidémie à l'appui, Edouard Philippe a rappelé les deux grands axes de la stratégie du gouvernement : « augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation » et « aplatir la courbe » de propagation du virus et de cas graves avec le confinement à domicile. « Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision du confinement » à partir du 17 mars, et qui a été prolongé jusqu'au 15 avril, a affirmé le chef du gouvernement, rappelant le côté « inédit depuis plus d'un siècle » de cette « épidémie mondiale ».

Face aux critiques en provenance de l'opposition et d'une partie du corps médical, le Premier ministre a lancé : « Le moment venu, nous tirerons ensemble les leçons de la crise. Je ne suis pas de ceux qui se défaussent face à leurs responsabilités. Certains pensent savoir parfaitement ce qu'il faudrait faire et n'hésitent pas à formuler des critiques a posteriori. Je leur laisse ce luxe ».

Un milliards de masques et cinq millions de tests commandés

Le ministre de la Santé Olivier Véran a par ailleurs détaillé toutes les mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. « Plus d'un milliard de masques ont été commandés depuis la France et l'étranger pour les semaines et mois à venir », a annoncé le ministre. Ces masques, a-t-il dit, sont destinés à « tous ceux qui, n'étant pas personnel soignant, pourront trouver avec des masques garantis une bonne façon de s'équiper, de se rassurer et se protéger ».

La France va monter également monter en régime pour réaliser les tests détectant le coronavirus. « La France a passé une commande pour 5 millions de tests rapides qui (...) permettront d'augmenter nos capacités de dépistage de l'ordre de 30 000 tests supplémentaires par jour au mois d'avril, 60 000 au mois de mai et plus de 100 000 tests par jour au mois de juin », a indiqué Olivier Véran. Ils s'ajouteront aux « 50 000 tests » classiques qui seront réalisés chaque jour « d'ici la fin du mois d'avril », contre 12 000 actuellement.

(Avec AFP)

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner