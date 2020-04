Coronavirus: confinement et autisme, une situation compliquée à gérer pour les parents

Ce 2 avril est la journée internationale de sensibilisation à l’autisme. Pour les parents d’enfants atteint de ce handicap, ce moment se déroule dans un contexte particulier cette année avec les mesures de confinement.

Cette période de confinement est particulièrement difficile pour les parents dont les enfants atteints d'autisme sont habituellement accueillis dans des Instituts Médicaux spécialisés. Ces enfants comme tous les Français doivent désormais rester chez eux, et les centres ou les écoles spécialisées qui les accueillent sont fermés.

Les parents n'ont d'autre choix que de s'adapter en devenant à la fois professeur, éducateur et père ou mère d'un enefant autiste confiné. « Julien fait les 100 pas dans la maison, va d'une pièce à une autre donc il émet beaucoup plus de cris qu'auparavant, explique sa mère Agnès Ducher. Il a beaucoup plus de stéréotypes qu'avant, il va se mettre à sautiller contre un meuble, à secouer sa tête, ce qu'il ne faisait pas auparavant ».

A 13 ans, supporter le confinement devient difficile pour Julien qui est désormais privé de ses repères habituels et notamment de ses éducateurs spécialisés. « Le fait d'être enfermé en appartement devient vraiment très compliqué pour lui. On a beaucoup de lien avec son éducatrice référente qui nous appelle toutes les 48 heures à peu près. Nous avons eu aussi sa psychomotricienne qui nous a envoyé un mail pour nous donner quelques pistes pour pouvoir l'occuper », explique sa mère.

Agnès Ducher élève seule ses deux enfants, ce qui rend la situation d'autant plus compliquée à gérer. « J'ai la casquette de maman aidante auprès d'un enfant porteur de handicap, je dois aussi assurer le suivi des devoirs de ma fille qui est au collège et aussi la casquette de maman tout simplement avec tout ce que comporte la gestion du maison », détaille-t-elle.

