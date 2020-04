Comment expliquer le confinement aux enfants et le vivre avec eux?

En cette période de pandémie de Covid-19, les bouleversements touchent tout le monde. Confinement, fermeture des écoles… Autant de changements dans la vie et l’organisation de la famille. Comment expliquer cette situation aux enfants ? Comment les occuper durant cette période où les sorties sont réduites au strict minimum ?

Anne-Victoire Rousselet est psychologue et psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris ; le docteur Laelia Benoit est psychiatre à la Maison de Solenn, Maison des adolescents de l'hôpital Cochin, à Paris, et chercheure à l'Inserm. Toutes les deux étaient les invitées mercredi 1er avril de l'émission Priorité santé, sur RFI.

Comment expliquer la situation actuelle aux jeunes enfants, tout en évitant de trop les inquiéter ?

Anne-Victoire Rousselet : Le plus simple est de leur expliquer la situation, en leur disant qu’il faut se protéger, mais que les parents sont là et veillent, qu’ils protègent l’enfant. Il faut pouvoir décharger l’enfant de sa propre anxiété, en la prenant en charge. Le parent devient le rempart rassurant qui va permettre à l’enfant de continuer à évoluer dans son innocence et dans son apprentissage de la vie. Il ne faut pas les laisser gérer seuls ce stress. Avant de sortir de la maison, par exemple, il est important d’en discuter, d’expliquer que les enfants peuvent s’amuser et que le parent surveille, pour que les règles de sécurité soient bien respectées.

Comment gérer le confinement avec les enfants ?

Dr Laelia Benoit : Les enfants vivent au jour le jour. Ils ne sont pas inquiets de ce qu’il se passera dans leur futur, comme le sont les adultes. Ce qui les rassure, c’est la prévisibilité : savoir ce que l’on va faire. Avoir un petit planning – que l’enfant peut avoir colorié, illustré –, permet de visualiser ce qu’il se passe dans la journée et repérer sur cet emploi du temps, le moment où ils vont pouvoir jouer. Ils prendront un vrai plaisir de savoir que tous les jours à 16 h, par exemple, c’est le moment de jouer. Cette régularité est rassurante pour eux.

Une chose qui peut mettre tout le monde en situation d’épuisement, c’est de penser qu’à la maison, les enfants doivent travailler autant qu’à l’école. Ce n’est pas possible car c’est le métier des enseignants et les parents ne peuvent pas tout faire. Il suffit que l’enfant travaille 1 h ou 2 h, pas plus. Savoir qu’il y aura plein d’autres petites activités, qui font partie de la vie de la maison, comme le moment où l’on prépare le repas, on met la table, on débarrasse, on fait la vaisselle, le ménage… Ce sont toutes des activités qui seront indiquées dans le planning, qui font partie de l'éducation, et qui offrent, elles aussi, des apprentissages.

À certains âges, les enfants ont vraiment besoin de bouger, de se dépenser. Comment concilier cela avec le confinement ?

Anne-Victoire Rousselet : C’est l’une des principales difficultés. On peut organiser des petits ateliers de sport à la maison. Si on a des enfants de plus de 10 ans, on peut même leur confier la charge d’animer la séance de sport pour toute la famille. Cela crée un lien supplémentaire, une activité en plus dans la journée ; une occasion de se découvrir différemment et surtout de dépenser un peu d’énergie.

Pour les adolescents, il est difficile d’être séparés de leurs amis. Comment faire ?

Dr Laelia Benoit : Oui, l’amitié est très importante pour les adolescents. On a deux extrêmes : les adolescents qui vont être toujours collés à leur téléphone portable pour parler aux copains, et d’autres, qui étaient déjà un peu mal à l’aise, qui vont s’isoler durant le confinement et être ainsi moins en lien.

On conseille de laisser l’adolescent socialiser avec ses amis et donc d’autoriser les écrans, même avec des appels vidéos (mieux que les messages). On peut proposer qu’il y ait un soir par semaine où l’adolescent passe 2-3 heures en vidéo avec ses copains, un peu comme s’il faisait une sortie. Ce soir-là, il faut bien respecter ce temps et laisser l’adolescent tranquille, pour qu’il puisse être seulement avec ses copains, comme s’il était dehors.

Devoirs, sport, cuisine… Les parents doivent bien comprendre qu’ils ne pourront pas être parfaits donc !

Anne-Victoire Rousselet : En effet, les parents peuvent se mettre une forme de pression inutile qui va les rendre anxieux. C’est une gestion au jour le jour, avec comme objectif de passer de bons moments. Il est important de déculpabiliser, qu’ils comprennent qu’ils ne peuvent pas tout faire. La question est plutôt de prioriser, de donner une routine, un rythme aux enfants. Ils y sont particulièrement sensibles et cela les détend. Il faut aussi s’autoriser à dire à l’enfant « pour moi aussi, ce qui est en train de se passer est nouveau. On va s’ajuster ensemble ». À ce moment-là, l’enfant est dans le partage des tâches et de la situation. Il va peut-être être beaucoup moins dans l’opposition et davantage dans l’observance des règles de la maison. Les tâches ménagères font partie de l’éducation ! On apprend beaucoup de choses à la maison : les recettes de cuisine, faire du bricolage, etc. C’est un apprentissage fondamental pour les enfants ! Même si les tables de multiplication ne sont pas connues parfaitement, le travail d’éducateur, de parent peut être investi totalement.

