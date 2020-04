Coronavirus: la classe politique révoltée par la brutalité du préfet de police de Paris

Didier Lallement, le préfet de Paris, a créé la polémique le 3 avril en liant hospitalisation et non-confinement. Ludovic MARIN / AFP

Texte par : Philippe Lecaplain

Une fois de plus, le préfet de police de Paris Didier Lallement crée la polémique. Dans la matinée, lors d'un contrôle de police filmé, il avait fait le lien entre l'hospitalisation des patients et le non respect du confinement décrété face au coronavirus. Il a ensuite tenu à revenir sur ses propos.