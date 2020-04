Coronavirus: l'hôpital Cochin va produire en 3D le matériel médical qui fait défaut

Un ingénieur travaille sur une des imprimantes 3D installées pour produire en masse du matériel médical à l'hôpital Cochin à Paris, le 3 avril 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texte par : RFI Suivre

À Paris, la plus grande plateforme d'impression 3D de matériel médical d'Europe a vu le jour en seulement 5 jours. Une soixantaine de machines ont été installées à l'hôpital Cochin avec un objectif : fabriquer rapidement et en grande quantité des pièces pour le matériel médical dont auront besoin patients et soignants partout en France.