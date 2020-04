Coronavirus: Emmanuel Macron face au système D de la Seine-Saint-Denis

Emmanuel Macron lors de sa visite dans un centre de santé à Pantin le 7 avril 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Emmanuel Macron s’est rendu ce mardi 7 avril à Pantin et à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, un département fortement touché par l’épidémie de Covid-19 et où les inégalités sociales rendent plus difficile le confinement. Le président de la République a rencontré des personnels soignants dans une maison de santé de Pantin et des responsables municipaux et d’associations à La Courneuve.