Coronavirus: des médecins français alertent sur des symptômes dermatologiques

Un patient atteint du Covid-19 est secouru et transporté par du personnel de santé pendant une opération à Strasbourg, le 27 mars 2020 (image d'illustration).

Après la toux, la fièvre ou encore la perte de goût ou de l'odorat, le panel de symptômes du Covid-19 semble s'élargir. Des dermatologues ont récemment alerté les autorités sanitaires sur l'apparition de lésions cutanées pour des patients atteints. Même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, la profession se veut vigilante.

Publicité Lire la suite

« Est-ce que vous avez eu une sensation de picotements dans les extrémités des doigts, des petites gerçures, des engelures, des rougeurs au niveau des doigts de pied ou des mains ? Non, pas du tout ? » : désormais ces questions font systématiquement partie des visites d’Anne à ses patients atteints du Covid-19. Infirmière bénévole au centre de Taverny dans le Val-d’Oise en région parisienne, elle a constaté une évolution sur les symptômes des personnes contaminées : « Je pense qu’on découvre de jour en jour comment évolue ce virus, explique-t-elle. Effectivement, les signes dermatologiques, on n’en parlait pas. Le signe vraiment aggravant, c’était la fièvre. Maintenant, c’est la toux, et ensuite viennent se greffer de nouveaux éléments. »

Certains dermatologues ont pointé l’apparition d’engelures chez de nombreux patients, des cas que tente de compiler l’ensemble de la profession, comme l’explique la présidente de la Société française de dermatologie, Marie Beylot-Barry : « Ce sont des patients le plus souvent jeunes, qui présentent ces engelures souvent alors qu’ils n’en ont jamais fait. Peut-être que c’est une réaction tardive à une infection bénigne ou un contact avec le virus, comme un phénomène immunitaire. Mais ça, il va falloir qu’on le confirme », explique-t-elle.

Pour l’instant, les dermatologues se veulent prudents concernant ces symptômes. Ils devraient en savoir davantage au moment où les tests sérologiques du Covid-19 seront réalisés massivement.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner