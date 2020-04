Coronavirus: À Calais, les associations dénoncent l’abandon total des migrants

Des officiers de police contrôlent une famille de migrants près du port de Calais, le 9 avril 2020. BERNARD BARRON / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les associations qui viennent en aide aux migrants à Calais poussent un cri d'alerte. En pleine épidémie de Covid-19, elles doivent se débrouiller seules pour porter assistance aux quelque 1 000 à 1 200 réfugiés qui vivent dans des tentes dans des petits campements en espérant passer en Angleterre. Près de 300 d’entre eux ont été mis à l’abri dans un centre d’accueil depuis le début du mois, mais dehors ils sont toujours nombreux et la nourriture se fait de plus en plus rare.