[En images] À Château Rouge, le cœur de l’Afrique à Paris bat au ralenti

Dans le quartier Château Rouge dans le 18e arrondissement de Paris, le 15 avril 2020. RFI/Pierre René-Worms

Texte par : Pierre René-Worms

C’est une succession de magasins aux noms évocateurs qui ont baissé leurs rideaux de fer pour les deux mois de confinement à Château Rouge. Ce quartier du 18e arrondissement de Paris, qui voit passer les citoyens de toute la diaspora africaine, est habituellement très animé. Désormais, on n'y voit plus déambuler que de rares riverains venus faire leurs courses de première nécessité. Les rues ont des allures de no man’s land depuis la fermeture des marchés ouverts, et les nombreuses amendes à 135 euros ont dissuadé les plus téméraires à s’aventurer dehors.