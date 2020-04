France: le coronavirus accentue les inégalités

Un employé français confiné télétravaille à Givors, près de Lyon. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Texte par : Philippe Lecaplain

En qui et en quoi les Français ont-ils confiance aujourd'hui en pleine crise liée au coronavirus ? C’est ce qu’a cherché à savoir le Baromètre de la confiance politique réalisé par OpinionWay et le Cevipof et auquel la Fondation Jean-Jaurès est associée. En France, plus encore qu'au Royaume-Uni et en Allemagne, la crise sanitaire a révélé et exacerbé les fractures sociales.