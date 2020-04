Coronavirus: la demande de savon de Marseille a explosé

C’est un secteur industriel qui a le vent en poupe depuis le début de la crise du Covid-19 : la production de savon de Marseille. Entre les consignes de lavage des mains et les pénuries de gel hydroalcoolique, la demande augmente. Et les producteurs jouent la carte de la solidarité.

Avec notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgatt

Avec la pénurie de gel hydroalcoolique, la demande du traditionnel cube vert à base d’huile d’olive bat son plein, selon Raphaël Seghin, le président de la savonnerie du Fer à cheval. « Notre spécialité reste le savon de Marseille traditionnel, fabriqué en chaudron. Et puisque le savon de Marseille fait partie des produits recommandés pour diminuer le risque d’infection, nos ventes en ligne ont presque quadruplé en un mois. »

Les autorités sanitaires internationales répètent depuis le début de l'épidémie de Covid-19 l'importance cruciale de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Les mains que l'on porte très souvent au visage, puis avec lesquelles on touche poignées de portes ou robinets, sont en effet un vecteur majeur de transmission des pathogènes.

Des savons offerts aux soignants, aux pompiers et aux plus démunis

À cause du confinement, cette savonnerie artisanale ne peut plus bénéficier de son réseau habituel de revendeurs. Mais l’outil industriel continue de fonctionner. Raphaël Seghin souhaite offrir ses produits à ceux qui en ont le plus besoin. « On avait contacté l’OMS, le ministère de la Santé, etc. On n’a pas eu beaucoup de réponses. Donc on s’est dit : on va choisir la stratégie inverse et on va essayer d’aider autour de nous les cliniques, l’association qui aide les gens démunis… On a fait un don aux marins pompiers de Marseille. On a été assez surpris car beaucoup de gens en première ligne n’ont pas forcément tous les outils pour combattre en sécurité ce virus. »

Et c’est ainsi que le président de la savonnerie du Fer à cheval profite de ses contacts en Asie pour faciliter l’importation de masques, notamment auprès de cliniques et de maisons de retraite.

