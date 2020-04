Coronavirus: à Marseille, un ancien McDo transformé en banque alimentaire

Pour aider les familles les plus démunies et fragilisées depuis le début du confinement, l’ancien restaurant McDonald’s du quartier Saint-Barthélemy, dans le nord de Marseille, aujourd’hui fermé après sa liquidation judiciaire fin 2019, a été transformé par des habitants, d’anciens salariés et des militants associatifs en banque alimentaire.

Avec notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgatt

L’ancien fast-food des quartiers Nord de Marseille, théâtre d’un long bras de fer judiciaire entre direction et salariés ces dernières années, reprend vie comme base logistique, mais sans l’accord de son propriétaire. « C’est une réquisition citoyenne, explique le représentant et avocat des collectifs de quartier qui l’occupent, Ralph Blindauer. Les associations de quartiers ont pris leurs responsabilités. L’aide alimentaire afflue. C’est un endroit pour stocker, on dispatche, on fait des colis et on les distribue. Ça part de l’idée qu’il y a des gens que le confinement plonge dans une misère absolument épouvantable. »

À l’intérieur, pas plus d’une dizaine de personnes pour préparer les colis alimentaires, un protocole d’hygiène et de sécurité est en vigueur. Salim Grabsi, du Syndicat des quartiers populaires, s’occupe de réceptionner des dons venant de toutes parts : « Il y a 30% qui proviennent d’Emmaüs, 70% qui proviennent de particuliers, précise-t-il. Des gens qui ont des magasins, des gens qui ont des entrepôts, des gens qui ont des stockages. Et de simples citoyens qui viennent, qui font des courses et qui nous ramènent des sacs. Donc on prépare les colis pour que ça puisse durer à peu près deux jours, deux jours et demi… »

Ces bénévoles multiplient les demandes de dons pour maintenir ces paniers repas. Ils proposent également de réhabiliter la partie drive du restaurant en centre de dépistage du Covid-19.

