Reportage

France: quand la scolarité confinée creuse les inégalités

Depuis le 17 mars, la scolarité en France s'effectue à la maison. SEBASTIEN BOZON / AFP

Texte par : RFI Suivre

La zone C, celle de Paris, a été la première à reprendre virtuellement le chemin de l'école après les vacances de Pâques ce lundi 20 avril. Mais la scolarité à domicile, qui dure depuis plus d'un mois en France, rend les inégalités sociales encore plus criantes. Reportage.