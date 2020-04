En France, l’épidémie de coronavirus frappe de plein fouet les artisans

Selon les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), près des trois quarts des artisans ont dû fermer depuis la mi-mars et le début du confinement. Le quart restant, autorisé à ouvrir, est aussi fragilisé.

Alimentation, bâtiment, production… Sur 1,3 million d’entreprises artisanales, « seulement 27% des entreprises artisanales sont actuellement en activité en France », selon l’enquête en ligne menée par les Chambres de métier et d’artisanat.

Patricia David est fleuriste depuis trente ans dans le Val-de-Marne à l’est de Paris : « Actuellement, je ne travaille pas. On ne nous autorise pas à ouvrir étant fleuristes. On peut uniquement assumer des commandes, ce que l’on appelle "livraisons à domicile en drive", témoigne-t-elle. Mais là, il n’y a pas de commande. Financièrement, disons qu’on avait un petit peu de trésorerie, mais c’est de la neige au soleil, ça fond relativement vite. Pour le moment, on paie les loyers, l’électricité, l’eau, mais il y aura peut-être une petite aide de l’État d’un versement de 1 500 euros. Rien ne s’est encore décanté. On va quand même avoir du mal à s’en remettre. »

Cet électricien des Yvelines dans l’ouest parisien a lui eu de la chance. « La plupart des chantiers sont arrêtés puisque les bâtiments ont été fermés, mais j’ai un chantier qui tourne et qui me permet de vivre pour l’instant, explique-t-il. Nous, on travaille sur des longues périodes. Ce que je fais aujourd’hui, c’est quelque chose qui a été démarché, sur lequel on a commencé à travailler il y a trois mois. Moi, ma grosse perte d’activités et là où cela va devenir compliqué, c’est dans deux mois puisque tout le commercial que je n’ai pas pu faire pendant la période de confinement va se répercuter dans deux mois. »

Mais, reconnaît cet électricien, beaucoup d’artisans comme lui risquent de faire faillite si la reprise se fait trop attendre.

« Plan de relance »

Fragilisés par le mouvement des « gilets jaunes » et les grèves, la pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet les artisans. « Plus de 58% des entreprises artisanales ont mis en place un chômage partiel », explique le président par intérim des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), Christian Vabret. Le président Bernard Stalter est décédé le 13 avril du Covid-19 à l'âge de 63 ans.

Christian Vabret reconnaît que l’État a mis en place « un soutien considérable » pour les entreprises en difficulté. « D’abord, un prêt garanti de 300 milliards d’euros qui permettra à ces entreprises d’avoir de la trésorerie. Pour les plus petites, c’est un fonds de solidarité de 7 milliards. Et puis les assurances et les banques se sont organisées de manière à nous soutenir, énumère-t-il. Le réseau de CMA France a accompagné 160 000 demandes d’entreprises artisanales. Et en même temps, nous avons mis en place un système d’appels téléphoniques pour permettre aux artisans de se confier, et donc bien sûr de les orienter vers des dispositifs qui correspondraient à leurs attentes. »

Mais il appelle désormais à « un plan de relance ». Les chambres souhaitent l'application d'une « nouvelle fiscalité verte et durable » avec une taxation des produits extérieures à l'UE et un « soutien massif de l'État en faveur des entreprises engagées dans l'économie circulaire ».

Elles demandent également l'effacement ou la neutralisation des charges sociales et fiscales pour les entreprises les plus en difficulté, la défiscalisation des heures supplémentaires, un « dispositif exceptionnel d'amortissement des prêts de trésorerie », et des mesures incitatives au recrutement de salariés et d'apprentis.

