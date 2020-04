Coronavirus en France: à Onnaing, l'usine Toyota redémarre à temps partiel

L’usine Toyota d’Onnaing (près de Valenciennes) dans le nord de la France reprend son activité progressivement. Plus de 400 personnes étaient sur site ce mardi 21 avril, ils seront autour de 1 200 demain jeudi, l’usine tournera avec une seule équipe sur trois pour le moment. Pour l’instant, la chaîne de production n’a pas redémarré. La première voiture devrait sortir jeudi. L’heure était plutôt aux derniers préparatifs d'une reprise qui ne fait pas l'unanimité.

Avec notre envoyée spéciale à Onnaing, Pauline Gleize

Des sens de circulation marqués au sol, des postes de travail adaptés, la direction réaménage l’usine et ne fait pas revenir à temps complet les salariés. À Onnaing, la reprise sera progressive avec une production d’abord limitée à une cinquantaine de voitures par jour contre 1 100 en temps normal, souligne Jean-Christophe Deville, vice-président du site : « Se réapproprier le site avec les nouveaux gestes est quelque chose qui est très important. Rouvrir le site pour cinquante voitures, si c’était une décision financière, on nous dirait : ne le faites pas, ces cinquante voitures-là vont coûter leur pesant d’or ».

La reprise se fait avec l’accord de plusieurs syndicats. Thomas Mercier, secrétaire CFDT, majoritaire sur le site, préfère ce retour progressif. Un moyen aussi de favoriser l’adhésion : « Là, c’est purement des volontaires. Après ce sera des volontaires avec des moins volontaires, et après ce sera plutôt des plus réticents, on va dire. L’effet attendu, c’est de rassurer avec les premiers, les futurs parce qu’il y a un côté pédagogique aussi à tenir ».

La CGT s’est, elle, opposée seule à la reprise d’activité. Eric Pecqueur fulmine : « C’est irresponsable de la part de la direction de Toyota. On est dans une situation pire sur le plan sanitaire qu’au 17 mars. C’est nous faire non seulement prendre des risques, mais c’est en même temps prendre le risque de relancer l’épidémie pour toute la population de la région ». Les mesures de sécurité sont prévues pour durer, mais la direction craint un relâchement le 11 mai, date du début du déconfinement.

