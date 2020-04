Coronavirus: un ramadan confiné pour les musulmans de France

En France, les mosquées seront fermées. Chems-Eddine Haffiz, recteur de la mosquée de Paris (sur la photo), a appellé les musulmans à prier chez eux. Wiki Commons/Mbzt

Texte par : RFI Suivre

Ce sera un ramadan bien singulier que ce mois de ramadan 2020 qui commence ce vendredi en France et à travers le monde après la « Nuit du doute », ce jeudi. Mosquées fermées, pas de rassemblements religieux ni de retrouvailles le soir pour le dîner : comme pour les juifs et les chrétiens qui ont récemment fêté Pessah et Pâques, le Covid-19 bouscule ce grand moment communautaire.