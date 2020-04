Coronavirus: Emmanuel Macron prépare le déconfinement avec les maires

Le déconfinement ne sera pas «régionalisé» mais il s'adaptera aux «réalités de chaque territoire», a annoncé ce jeudi 23 avril l'Élysée à l'issue d'une réunion entre Emmanuel Macron et les maires.

Emmanuel Macron continue à préparer la sortie du confinement. Il s’est entretenu ce 23 avril par visioconférence avec des maires et des représentants d’associations de maires. Plus de deux heures d’entretien pour évoquer un déconfinement « déconcentré ».

Pour réussir le déconfinement, Emmanuel Macron a besoin des maires. Le premier objectif de la visioconférence organisée avec une vingtaine d’entre eux était donc de les associer à la préparation du plan que le gouvernement est en train de mettre au point dans la perspective du 11 mai 2020.

Et pour bien montrer son intention de travailler en concertation avec les édiles, le chef de l'État leur a annoncé que Jean Castex, le « Monsieur déconfinement » du gouvernement, leur présenterait ses premières propositions en début de semaine prochaine, vraisemblablement mardi 28 avril, pour qu'ils puissent y travailler.

Le plan défintif sera lui rendu public à la fin du mois d'avril. Il ne s'agira pas d'un déconfinement régionalisé comme cela a pu être évoqué car selon l'Elysée, il y a des différences de situations sanitaires au sein même des régions. Le cadre sera donc national mais pourra faire l'objet d'adaptations en fonction des conditions locales. C'est ce qu'il faut comprendre par les mots de « déconcentration » et « territorialisation ». Ce sont les préfets et les maires qui seront donc à la manoeuvre.

La rentrée scolaire du 11 mai sera « progressive, concertée avec les élus locaux et adaptée aux réalités locales », a ajouté l'Élysée, notamment en fonction de la taille des communes. Priorité sera sans doute donnée aux « plus jeunes, ceux qui ne sont pas autonomes », ainsi qu'aux enfants « les plus en difficulté », mais quoi qu'il en soit sur la base du volontariat des parents, « sans obligation de retour à l'école ».

Dans les transports publics, « il faudra probablement imposer le port du masque », a en outre fait savoir l'Élysée, qui a évoque un « cahier des charges organisationnel et sanitaire pour la reprise ».

