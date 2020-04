Coronavirus: en France, le confinement bouscule aussi les soins des jeunes handicapés

Depuis 17 mars dernier et la mise en place du confinement en France, les Instituts médico-éducatifs sont en grande partie fermés. Des enfants et adolescents handicapés, atteint de déficiences intellectuelles diverses, se retrouvent alors confinés chez eux et suivis à distance. Reportage.

Publicité Lire la suite

« Nous ne vivons plus du tout de la même manière depuis le confinement. Mon fils ne se sent pas bien », assure Julia la mère d’un adolescent de 14 ans atteint de troubles envahissants de l’humeur. Confiné dans son appartement de la banlieue parisienne, Julia vit seule avec son fils. « C’est pas toujours simple de calmer ses angoisses. Même s’il est suivi à distance par les professionnels de santé, il ressent le besoin de bouger, de faire son petit tour car cela l'apaise en temps normal. Là ? c’est quasi impossible ».

En France, le confinement a entraîné depuis le 17 mars dernier, la fermeture des IME, les Instituts médico-éducatifs. Ces structures ont pour mission d’accueillir des enfants et des adolescents atteints troubles divers comme des troubles autistiques, des déficiences intellectuelles, des troubles du comportement liés à une mauvaise gestion des émotions ou encore liés des troubles génétiques. Dans ce contexte actuel de confinement obligatoire, ces jeunes et leurs familles se retrouvent dans des situations complexes, nouvelles et parfois même à risques.

Les professionnels de santé spécialisés dans le domaine du handicap ( éducateurs spécialisés, psychologues, psychiatres, psychométriciens ... ) doivent la plupart du temps essayer de traiter leurs patients à distance et en fonction des moyens et des équipements des familles.

La socialisation est pénalisée

Clémentine est éducatrice spécialisée et exerce dans un IME situé en Seine-Saint-Denis. Elle raconte que son travail auprès des jeunes se limite aujourd’hui à des appels téléphoniques, environ deux fois par semaine. « Nous sommes chargé de maintenir un lien mais ce n’est pas évident. Le confinement peut s’avérer angoissant pour certains car cela les désorganise émotionnellement. Beaucoup de jeunes me disent que c’est long et qu’ils comptent les jours ». Si Clémentine et ses collègues ont pourtant mis en place des activités à distance en créant notamment un blog sur lequel les enfants envoient des photos de leurs activités quotidiennes, la notion de « groupe », essentielle à la construction de ces enfants, est plus compliquée : « Habituellement, notre équipe médico-psychologique travaille en corrélation et les enfants ne sont jamais seuls. Dans le contexte actuel, la socialisation et le vivre ensemble ne sont plus présents ».

Des séances et des activités qui se font à distance

Des échanges entre les soignants et les enfants se font aussi via des écrans d’ordinateurs ou de téléphones. À Nice, la psychiatre Catherine Laffranchi qui exerce dans un IME et un SESSAD ( Service d’éducation spécialisée et de soins à domiciles ), explique que les personnels de santé proposent beaucoup d‘activités aux jeunes en utilisant souvent le support vidéo. Si cet outil fonctionne plutôt bien dit la spécialiste, elle reconnait néanmoins que cela n’est pas l’équivalent d’une séance : « Quand on sait que la communication c’est 80 % de langage analogique et 20 % de langage oral, il est clair que lors de mes entretiens à distance, je ne peux pas aussi facilement rebondir sur un signe, une mimique que je pourrais tout de suite détecter si je voyais physiquement le patient. »

« Je n ‘ai pas vu de violence »

Pour des familles qui sont confinées à plusieurs et logées étroitement dans des quartiers, la gestion du handicap d’un enfant est de fait plus difficile. Et ce d’autant plus quand le trouble de l’enfant l’amène à une suractivité. Catherine Laffranchi précise d’ailleurs que le confinement n’a pas les même conséquences d’inconfort sur les familles installées dignement et où les fratries sont plus petites. Quoiqu’il en soit, dans ces deux cas de figure, elle n ‘a pas constater de violence particulière : « Pour l ‘instant, je n en ai pas vu. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. » La psychiatre estime que l’important c’est d’abord que les parents « tiennent la route » et cela quel que soit leur statut.

Une solidarité intrafamiliale

Dalila, une mère de famille qui vit avec son mari et ses trois filles dont une adolescente de 13 ans porteuse de trisomie 21, a réorganisé la vie de famille : « Habituellement, Meriem aime sortir. Là, nous n’avons pas le choix et nous devons faire autrement. Nous suivons les propositions d’activités suggérées par l’éducatrice via le réseau WhatsApp. Nous faisons des pâtisseries, du coloriage, de la photo … » Cette maman attentionnée demande aussi à ses filles et sans exception, d’entretenir leur chambre : « Un peu de ménage chaque jours dans leur espace, dit-elle. Mais on rigole aussi beaucoup tous ensemble. On joue à des jeux de société et mes filles s’entendent bien ».

De son côté, Catherine Laffranchi fait le constat de l’émergence d’une réelle solidarité intrafamiliale dans de nombreux foyers depuis le début du confinement : « Je suis agréablement surprise de voir beaucoup de familles trouver des moyens d’adaptation et d’entraide ».

►À lire aussi : Coronavirus : confinement et autisme, une situation compliquée à gérer pour les parents

Le confinement apaise aussi parfois les jeunes autistes

Si les professionnels de santé s’accordent à dire que les jeunes ont, par rapport au confinement, un comportement différent en fonction de leur handicap, l‘isolement qui pour certains s’avère source d’angoisse devient pour d’autres une source d’apaisement. C’est le cas chez de nombreux jeunes autistes : « Le confinement interroge, analyse la psychiatre. Pour les autistes, j’ai remarqué qu’une socialisation à outrance souvent vécue dans la société actuelle, et particulièrement à l ‘école, peut générer du stress. Or, chez ces enfants-là, je constate que le confinement les rend plus calmes voire plus reposés. Mais en même temps des parents me disent aussi que cette situation les fait stagner ».

« Sami est dans une zone de confort »

Marie est la maman de Sami, un enfant autiste âgé de 12 ans et demi : « Mon fils est en cinquième et suit habituellement une scolarité dans un collège classique avec le soutien d’une AVS ( assistante de vie scolaire ). Avec l ‘école, il est toute l’année sous pression et ce rythme génère chez lui beaucoup de stress comme chez la plupart des enfants autistes qui ont besoin davantage d’écoute. Du coup, en ce moment Sami se retrouve dans une zone de confort et lâche la pression ». Mais Marie reconnait aussi que si les professionnels de santé restent en contact régulier avec son fils, le confinement constitue une coupure avec ses camarades de classe. Ce manque de socialisation et d’interaction avec les autres pénalise Sami : « Pour évoluer, Sami doit être aussi confronté au monde extérieur sinon il stagne » précise-t-elle.

Marie et son fils Sami. Archive personnelle de la famille

Pour l’heure, le déconfinement qui doit commencer à se mettre en place le 11 mai prochain ne serait pas sans conséquence. Beaucoup de jeunes comme Sami souffrant d’autisme seront certes redynamisés mais leur nouvel emploi du temps aura un impact direct sur leur vie. Ces enfants qui d’ordinaire ont besoin d’une routine très planifiée et très ritualisée qui les rassurent, et à laquelle ils ne déroge pas, vont devoir se réadapter.

►À écouter aussi : Prise en charge des personnes âgées et handicapées en situation de confinement

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner