Coronavirus en France: les pistes pour le plan de déconfinement dévoilé ce mardi

A deux jours de présenter son plan, le gouvernement doit faire des choix cruciaux pour sécuriser le déconfinement et le redémarrage de la France à partir du 11 mai. L'un de ses principaux défis : organiser avec succès la complexe réouverture des établissements scolaires. Un sujet de désaccord avec le Conseil scientifique qui préconise une rentrée en septembre.

Publicité Lire la suite

Comment réussir le déconfinement de la France alors que l'épidémie de coronavirus est loin d'être terminée ? Le gouvernement a trouvé son élément de langage : plutôt que d'imposer des règles d'en haut, il veut « co-construire » avec les élus, les syndicats et le patronat le plan qui doit organiser le redémarrage progressif de la France à partir du 11 mai. C'est ce qu'a tweeté Édouard Philippe ce dimanche matin.

Le Premier ministre doit présenter aux députés ce mardi à 15h « la stratégie nationale de déconfinement » couvrant « la santé (masques, tests, isolement...), l'école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements », énumère-t-il. Un débat et un vote suivront cette prestation.

Le confinement est en vigueur en France depuis mi-mars pour bloquer la propagation du nouveau coronavirus. Selon le dernier bilan ce samedi, depuis le 1er mars, 22 614 personnes sont mortes dans le pays, dont 369 nouveaux décès en 24 heures.

Les signaux d'une amélioration de la situation dans les hôpitaux perdurent avec le bilan quotidien de décès le plus faible enregistré depuis plus d'un mois - 198 entre vendredi et samedi - et une baisse continue depuis 17 jours du nombre de patients en réanimation - 4 725 personnes samedi soir.

Mais avec la levée progressive du confinement à partir du 11 mai, les questions fusent : masques obligatoires au collège, au lycée, dans les transports ? Combien de tests, pour qui ? Réouverture des commerces au niveau national, par régions ? Quid pour les entreprises ? Et les vacances d'été ?

Désaccord avec le Conseil scientifique sur la rentrée des classes

C'est là que le gouvernement est en désaccord avec son Conseil scientifique chargé de l'éclairer. Ce dernier a livré samedi soir ses recommandations pour une « levée progressive et contrôlée du confinement ». Il y précise notamment qu'il était favorable plutôt à ce que crèches et établissements scolaires restent fermés jusqu'en septembre. Mais il dit avoir pris « acte de la décision politique » du gouvernement de les rouvrir progressivement dès mai, en « prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques ».

Cette instance présidée par le professeur Jean-François Delfraissy préconise notamment le port obligatoire d'un masque antiprojection, industriel ou artisanal, dans les collèges et les lycées, à la fois pour le personnel et pour les élèves.

Pas de dépistage massif

Le Conseil suggère aussi le déjeuner en classe, la prise de température à la maison par les parents, des stratégies dans les établissements pour éviter les brassages d'élèves. En même temps, aux yeux de l'instance scientifique, le dépistage massif des élèves et des personnels n'est pas faisable, car il concernerait plus de 14 millions de personnes et devrait être renouvelé régulièrement - tous les 5 à 7 jours - pour être efficace.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé le 13 avril la réouverture des crèches, écoles, collèges et lycées en évoquant notamment les enfants « privés d'école sans avoir accès au numérique et ne (pouvant) être aidés de la même manière par les parents ». Le Conseil scientifique, dans son avis daté du 20 avril, a lui auss reconnu l'existence « d'enjeux sociétaux », « en particulier pour les enfants ayant fait l'objet d'un signalement, l'absence d'école pouvant favoriser des situations de maltraitance ».

Retour à l'école sur trois semaines

Le gouvernement n'a pas toutefois voulu totalement désavoué le Conseil. « Avec cette note du Conseil scientifique, a tweeté Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale. Nous avons la base pour l'élaboration du protocole sanitaire annoncé pour donner un cadre sûr au déconfinement scolaire. Ce protocole national sera la référence de tous les acteurs pour la préparation de rentrée. »

Cette semaine, le ministre de l’Éducation a esquissé les pistes d'un retour à l'école étalé sur trois semaines par niveau de classe, avec des groupes de quinze élèves maximum. Précisant que si une famille ne voulait pas envoyer son enfant à l'école, ce serait possible mais avec l'obligation de suivre l'enseignement à distance.

La réouverture à venir des établissements scolaires suscite de nombreuses oppositions depuis l'annonce du président de la République, tant de la part de parents que d'enseignants, dont les syndicats ont dénoncé le flou des modalités.

Déplacements interrégionaux en transports en commun

Au-delà des questions scolaires, le Conseil scientifique préconise aussi d'autoriser les déplacements d'une région à l'autre par transports en commun si les mesures de précaution sont respectées.

Mais il déconseille « fortement » les déplacements internationaux « durant les mois suivant la période de sortie de confinement », les voyageurs s'exposant à des risques de mise en quarantaine à l'étranger comme à leur retour en France.

500 à 700 000 tests par semaine

En visite samedi dans un laboratoire de tests de Saint-Denis, son premier déplacement depuis un mois, le ministre de la Santé Olivier Véran a réaffirmé l'objectif de pouvoir « réaliser au moins 500 000 à 700 000 tests par semaine », contre plus de 50 000 par jour actuellement.

L'objectif est de pouvoir tester toutes les personnes présentant des symptômes, ainsi que celles ayant été en contact rapproché avec des cas confirmés de coronavirus.

En revanche, tester l'ensemble des Français serait « impossible » et « n'a pas de sens au niveau médical », a-t-il répété, alors que certaines entreprises entendent dépister leurs salariés.

Application « Stop Covid » : la CNIL veut des « garanties supplémentaires »

Dans le débat national qui va s'ouvrir, les corps intermédiaires ne seront pas oubliés. Édouard Philippe présentera ensuite sa stratégie « aux associations d'élus locaux et aux partenaires sociaux, pour que s'engage une période de co-construction du plan national et de ses déclinaisons territoriales ». La déclaration prévue mardi sera groupée avec celle, déjà prévue le même jour, sur la question du traçage et de l'application « Stop Covid ».

Cette application de traçage doit permettre de retrouver les contacts avec des personnes porteuses du coronavirus. Sa mise au point pour le 11 mai constitue « un défi », a souligné ce dimanche Cedric O, secrétaire d’État au Numérique, dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD).

Sur cette aplication, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a demandé ce dimanche « certaines garanties supplémentaires » de protection de la vie privée. Le dispositif est conforme aux exigences européennes de protection des données privées « si certaines conditions sont respectées », souligne la Commission, qui veut « pouvoir se prononcer à nouveau après la tenue du débat au Parlement ».

Larcher (LR) : la pénurie de masques et de tests « gérée par l'approximation »

C'est un exercice d'équilibriste auquel le gouvernement doit se livrer : relancer l'économie sans relancer l'épidémie. Dubitatits, les Français ne sont que 39 % à avoir confiance l'exécutif pour faire face efficacement au coronavirus, soit sept points de moins en une semaine, selon un sondage Ifop pour le JDD.

Dans un entretien au même hebdomadaire, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) s'est montré critique : selon lui, « la pénurie, le manque de masques et de tests » avaient été « gérés par l'approximation ». Il a aussi reproché « les prises de paroles incessantes et contradictoires » de l'exécutif dans cette crise.

► À écouter : Déconfinement, la bombe à retardement?

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner