Coronavirus en France : les masques «grand public» bientôt épuisés ?

Une confectionneuse de masques grand public destinés à être vendus aux particuliers et aux entreprises, le 23 avril 2020 à Saint-Laurent d'Agny près de Lyon. PHILIPPE DESMAZES / AFP

Texte par : RFI Suivre

Alors qu'approche le déconfinement, les Français vont sans doute devoir s'habituer à porter des masques, au travail ou dans les transports, par exemple. Encore faut-il pouvoir s'en procurer. La production de masques sanitaires doit passer à 20 millions d'unités par semaine d'ici la fin du confinement, mais ils sont d'abord réservés aux personnels soignants et aux malades. Pour les autres, reste la version en tissu : le masque grand public et là aussi les objectifs sont élevés. Il faut produire plus pour protéger plus.