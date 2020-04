«Affaire Crédit Lyonnais»: les sociétés de Bernard Tapie placées en liquidation judiciaire

Les sociétés de Bernard Tapie ont été placées en liquidation judiciaire, ce jeudi 30 avril. Le tribunal de commerce de Bobigny a estimé que le financement du remboursement proposé par l’homme d’affaires n’était « pas assuré ».

Le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté ce jeudi 30 avril le troisième plan de redressement judiciaire des sociétés de l'homme d'affaires, ex-patron de l’Olympique de Marseille qui lutte à 77 ans contre un cancer métastasé.

Ainsi, les sociétés GBT (Groupe Bernard Tapie), actionnaire majoritaire du groupe de médias la Provence, et FIBT (Financière et Immobilière Bernard Tapie), qui détient son hôtel particulier parisien et sa villa à Saint-Tropez ont donc été placées en liquidation judiciaire.

La justice française a en effet estimé que le financement du plan de remboursement de plus de 400 millions d'euros auquel Bernard Tapie a été condamné dans l'affaire de l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais n'était pas assuré. Il a toutefois encore la possibilité de faire appel de ce jugement.

Cette décision ouvre la voie à une vente des biens de l'homme d'affaires qui a annoncé en mars avoir signé un compromis de vente de l'hôtel de Cavoye, sa résidence parisienne qu'il estime à 90 millions d'euros. Les créanciers de Tapie se battent en effet pour obtenir le retour des sommes accordées par l'arbitrage rendu en 2008 et jugé frauduleux, censé solder le litige de Bernard Tapie avec le Crédit Lyonnais dans l'affaire de la revente d'Adidas en 1993.

