Reportage

Coronavirus: «La bulle», un espace pour aider les soignants à décompresser

Audio 02:59

«La bulle», espace de détente et d’écoute pour les soignants confrontés au Covid-19. RFI/Murielle Paradon

Texte par : Murielle Paradon Suivre

En France, les hospitalisations dues au Covid-19 baissent progressivement, mais les soignants restent toujours mobilisés et après des semaines de travail intense, la fatigue physique et psychologique se fait sentir. À l’hôpital Saint-Joseph à Paris, un lieu a été mis en place pour accueillir ces soignants, et ce, pour qu’ils puissent décompresser. Reportage.