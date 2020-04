La France présente la cartographie du coronavirus pour un déconfinement différencié

Le ministre de la Santé, Olivier Véran (ici, le 19 avril 2020) a souligné ce jeudi soir que ces cartes n'étaient qu'une première indication et qu'elles étaient amenées à évoluer. Thibault Camus/Pool via REUTERS

Texte par : RFI Suivre

En France, les cartes des départements classés « vert » et « rouge » ont été présentées jeudi soir par le ministre de la Santé. Elles indiquent notamment le taux de circulation du virus dans chaque département et elles seront prises en compte au moment du déconfinement. Les territoires en vert auront plus de liberté que ceux en rouge.