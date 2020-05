1er-Mai confiné: Emmanuel Macron salue «les travailleuses et les travailleurs»

Emmanuel Macron a voulu être présent en ce 1er mai en pleine épidémie de coronavirus. Le président de la République a publié une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux pour saluer les « travailleuses et les travailleurs » grâce auxquels « la Nation tient ». Emmanuel Macron reste sur son créneau, celui de la concorde et de l’avenir.

C’est par une note d’espoir qu’Emmanuel Macron conclut son message aux Français en déclarant : « Nous les retrouverons ces 1er-Mai heureux, ensemble, unis ».

Encore une fois, le chef de l’État adopte la posture du père de la Nation consensuel quitte à présenter une version idéalisée des fêtes du Travail passées en évoquant aussi des « 1er-Mai chamailleurs ». Alors que la France doit faire face aux ravages de l’épidémie de Covid-19, que le chômage explose, que le Premier ministre a évoqué un risque d’« écroulement de l’économie », le président saisit l’opportunité de la fête du Travail pour se montrer confiant en l’avenir, et tracer le chemin de la sortie de crise, celui de l’union et de la solidarité.

Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Et pourtant, c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient. #FranceUnie pic.twitter.com/JbKKqCQ4Ta Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2020

Le travail est l’un des thèmes de prédilection d’Emmanuel Macro qui à l’occasion de ce 1er mai 2020, infléchit son discours en évoquant avec des mots inhabituels chez lui, « les travailleuses et les travailleurs » comme les piliers de la société. Une manière d’essayer de montrer qu’aujourd’hui son attention va aussi aux deuxièmes et troisièmes de cordée.

Des mots repris au bond par le leader de la CGT Philippe Martinez qui a appelé le chef de l’État à passer des paroles « aux actes » et à prendre des mesures fortes sur les salaires « des premiers de corvée ».

Le patron de la CGT n'a pas été le seul leader syndical à accueillir fraîchement le message délivré par le chef de l'État. « Il faudra arrêter de gérer les choses avec seule une logique budgétaire. On voit l'impasse dans laquelle ça nous a amenés au niveau de l'hôpital », a réagi sur France Info Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, invitant l'exécutif à des « actes ».

La CFDT, la CFTC, l'Unsa et les étudiants de la Fage, qui célèbrent traditionnellement le 1er-Mai ensemble, réaffirment sur les réseaux sociaux leurs revendications générales « pour l'emploi, la justice sociale et pour un modèle de développement respectueux de l'environnement et des femmes et des hommes au travail ». La CFDT joint à tous ses posts sur les réseaux le hashtag #construisonsdemain.

