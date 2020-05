Coronavirus en France: un centre sportif réquisitionné à Malakoff pour les sans-abris

Le confinement imposé en France depuis maintenant plus de sept semaines est particulièrement compliqué pour les personnes sans domicile fixe (SDF). À Malakoff, petite localité de la banlieue parisienne, la préfecture des Hauts-de-Seine a réquisitionné un centre sportif pour mettre à l’abri une partie de cette population en période d’épidémie. Reportage.

Une vingtaine de SDF vivent ensemble dans ce centre sportif géré par l’association Alteralia depuis le début du confinement. Lits, douches, cantine et un peu d’espace pour des personnes qui jusqu’ici étaient à la rue comme Mamadou, arrivé de Guinée Conakry au début du mois de mars.

« Je suis arrivé à Paris le 7, j’ai demandé mon asile et je me suis retrouvé dans la rue, raconte-t-il. Entre-temps j’ai rencontré quelqu’un qui m’a dit : " Mais comme tu n’as pas où dormir, il y a un numéro qu’on appelle qui s’occupe des personnes sans abri. Le 115 ". J’ai appelé le 115, ils m’ont répondu et m’ont envoyé à Malakoff. »

Dormir au chaud, être nourri, pouvoir se doucher, autant d’actes loin d’être banals pour des personnes habituées à dormir sur le macadam. C’est aussi grâce à l’animatrice en charge de ce centre qu’ils ont le moral.

« J’ai appris un peu sur le tas, confie Mélodie, 23 ans, qui a découvert le métier pendant le confinement. Mais honnêtement ça se passe bien, les résidents sont très biens. Ils me facilitent beaucoup la vie. C’est une belle expérience et je trouve que ça change la vision des choses. »

De son côté, Ayup, un Franco-Marocain de 32 ans, estime que c’est une parenthèse dans sa galère quotidienne. « Ici c’est magnifique, c’est génial, parce qu’on vit en harmonie, il y a toutes les nationalités, se réjouit-il. On a de l’espace pour faire du sport, des animations. »

Ayup et le reste des pensionnaires craignent désormais le déconfinement qui, pour eux, rime avec retour à la rue.

