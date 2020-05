France: le prix des masques chirurgicaux plafonné à 95 centimes

Dès lundi 4 mai, des centaines de millions de masques chirurgicaux seront disponibles à la vente en France dans les grandes enseignes de distribution. Après en avoir manqué pendant plusieurs semaines, médecins et pharmaciens se disent consternés.

Des masques chirurgicaux, comme s'il en pleuvait, mis en vente dès ce lundi dans tous les supermarchés français. À titre d'exemple, le groupe Carrefour en annonce 250 millions, dont 10 millions disponibles la première semaine.

Seule exigence de la part du ministère de l'Économie : que ces masques soient vendus avec une marge minimale. Ainsi un masque grand public en tissu coûterait entre 2 et 3 euros et un masque chirurgical moins d'un euro, précisément 95 centimes.

En revanche, c'est aux enseignes elles-mêmes de définir leur « guide de bonnes pratiques » pour la mise en vente des masques en magasin. Certaines d'entre elles ont déjà précisé qu'elles limiteraient les ventes à 1 paquet par client.

Mais ce soudain afflux de masques à usage unique par centaines de millions dans les supermarchés irrite au plus au haut point les personnels de santé et les pharmaciens.

Dans un communiqué, ils s'indignent que de tels stocks aient pu être ainsi constitués depuis plusieurs semaines alors qu'eux manquaient cruellement de ces masques. De leur côté, les enseignes de la distribution assurent qu'il s'agit de commandes et que les masques seront vendus à flux tendu, dès leur livraison.

► Pas de plafond pour les masques textiles

Les masques en tissu doivent avoir « des propriétés de filtration garanties, de 70 à 90% des molécules de plus de 3 microns », a souligné Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Ils sont « le plus souvent lavables et réutilisables ». Le nombre d'utilisations prévu est toutefois très variable d'un modèle à l'autre, certains 5 fois, d'autres « plus de 40 fois ».

C'est pourquoi « ils se prêtent mal » à une régulation des prix, selon le ministère. Le prix souhaité de 20 à 30 centimes d'euros par usage concerne des modèles « très sobres et avec une bonne qualité de filtration », a dit Mme Pannier-Runacher. Mais il existe aussi « des produits qui sont quasiment de haute couture ». Avec un prix plus élevé. Par ailleurs, « le fabriqué en France est un peu plus cher que le fabriqué à l'étranger. » Les consommateurs sont invités à signaler les abus sur la plateforme SignalConso, où déjà 1.200 signalements ont été effectués, selon le ministère.OK

