Coronavirus: la peur d'une deuxième vague dans l'est de la France

En France, quel déconfinement et pour qui ? Des détails doivent être donné ce jeudi après-midi par Edouard Philippe. Le déconfinement, prévu ce lundi 11 mai, sera différent selon le classement de couleurs des départements. Le département du Haut Rhin dans l’est de la France est toujours en zone rouge. La ville de Mulhouse est un des principaux foyers de l’épidémie dans l’hexagone. Un territoire qui se remet difficilement de ces deux mois et demi avec le virus. Dans la ville comme à l’hôpital, la guerre contre le virus est loin d’être terminée. Reportage.

de notre envoyé spécial,

Sur un lit, un homme sorti de réanimation il y a quelques jours se laisse manipuler par les kinés... il a le regard ahuri. Il est sain et sauf mais les séquelles sont bien visibles. « C’est un monsieur qui a encore de nombreux " tuyaux " qui servent à l’alimenter et à surveiller sa tension artérielle, nous explique le docteur Dominique Petit, venu du sud de la France pour prêter main forte au sein de cette unité de réveil. Ce monsieur fait 106 kilos et on essaye de le mettre dans un fauteuil là. C’est pas évident mais c’est important pour lui redonner du tonus musculaire et pour faire travailler de façon active la déglutition en étant assis ».

Le nombre de patients en réanimation a considérablement baissé ces dernières semaines mais la rééducation sera longue et difficile. A l’hôpital de Mulhouse, où plus de 400 personnes sont mortes du Covid 19, on trouve des personnels soignants fatigués et craignant le déconfinement. « Nos lits de réanimation sont encore bien pleins. Nous sommes toujours inquiets quant à une possible deuxième vague à laquelle il sera compliqué de faire face, explique le docteur Philippe Guiot chef des soins intensifs à l’hôpital Emile Muler de Mulhouse. Nous sommes donc inquiets de ce déconfinement. On gagnera le pari de terminer cette pandémie si chaque citoyen joue son rôle et de façon responsable ».

Dans les services hospitaliers, tout le monde se souvient des premiers instants de la pandémie. Des 25 patients par jour à intuber. Aujourd’hui, ils essayent de profiter quand un malade est guéri. « Alors prêt pour le départ ? », lance le docteur Guiot à un patient quittant l’unité de réveil. « Vous avez été courageux. Un grand bravo à vous, la vie continue ». Le patient s’éloigne, il poursuit : « C’est une belle victoire, à chaque fois c’est beaucoup d’émotion et cela permet de retrouver un sens aux choses ».

Le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse est désormais tristement célèbre. C’est là qu’une fête évangélique s’est tenue fin février provoquant une propagation foudroyante du virus. Ici, chacun connaît une personne décédée du Covid-19. Zakia a perdu sa belle-mère il y a quelques semaines ; elle ne pense pas que le déconfinement le 11 mai soit une bonne chose. « Quand on voit une personne qui s’en va à l’hôpital et qu’on ne revoit plus après… c’est très difficile. Moi, personnellement, mes enfants ne repartiront pas à l’école parce qu’on a vécu ce drame. On est beaucoup plus conscient des choses ici, on le vit autrement ».

Les regards accusateurs et stigmatisants dirigés un temps vers la ville et plus particulièrement vers l’église évangélique n’ont pas été appréciés. Bernard, fervent chrétien, a participé au rassemblement religieux du 17 au 24 février. Quelques jours plus tard, il ressentait une forte fièvre. Contaminé par le virus mais sans gravité, il se souvient de l’insouciance qui régnait. « C’était une ambiance assez festive, dans l’amour et dans la prière. Naturellement, les salutations sont assez chaleureuses. On fait la bise, quand quelqu’un pleure ou autre, on le prend dans ses bras pour prier. Pas de chance, c’est tombé sur nous… On n’a pas fait exprès, on a pas voulu être malade. Juste, à ce moment-là, on n’en savait rien ».

Une trentaine de personnes appartenant à la communauté ont perdu la vie. A Mulhouse, l’insouciance face au virus n’existe plus.

