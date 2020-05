France: Emmanuel Macron, trois ans à l'Élysée et une épidémie

Le président français Emmanuel Macron vêtu d'un masque lors d'une visite à l'école Pierre Ronsard à Poissy, le 5 mai 2020. IAN LANGSDON / POOL / AFP

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Trois ans plus tard, l’ambiance n’est pas à célébrer un anniversaire à l’Élysée. Emmanuel Macron est à la tête d’un pays meurtri par une épidémie qui a déjà provoqué plus de 25 000 décès et qui va devoir affronter une crise économique d’une ampleur inédite dont la gestion va déterminer la fin du quinquennat. Le président de la République est à l’heure des choix d’avenir.