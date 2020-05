Que deviendront les «héros» dans le monde d’après?

Par Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive réanimation dans les hôpitaux Avicenne (Bobigny) et Jean Verdier (Bondy)

Cette tribune – ainsi que d'autres points de vue d'experts, penseurs, artistes ou sportifs – est publiée dans le cadre de journées spéciales « Après le Covid-19, un nouveau monde ? », les 8, 9 et 10 mai, sur les antennes radio et numérique de RFI.

La crise sanitaire qui nous a percutés au début du mois de mars a d’ores et déjà bouleversé les vies des soignants des services de réanimation et de l’ensemble du personnel hospitalier. Seul l’avenir nous dira si ces changements profonds seront pérennes.

Dès les premiers jours de la crise, nous avons constaté qu’une extraordinaire solidarité entre soignants (infirmier-e-s, aide-soignant-e-s, médecins) était en train de naître. Cet esprit solidaire s’est diffusé bien au-delà des soignants en incluant également les personnels techniques, les secrétaires, les personnels de ménage et les agents de sécurité de l’hôpital auxquels il faut rendre hommage. Le sentiment d’être mu par une véritable mission collective a resserré les rangs et a permis de réaliser de nombreux exploits, petits et grands. J’espère profondément que cette solidarité et cet esprit d’équipe perdureront au-delà de la période Covid-19 dont nous ne connaissons malheureusement pas encore le terme.

Il faudra également après cette crise reconnaître que les médecins hospitaliers et les cadres de santé ont été les piliers de la réponse à cette première vague. Depuis de nombreuses années, ils avaient été trop souvent écartés des processus décisionnels à l’hôpital. Malgré l’affichage, l’administration hospitalière avait pris une place de plus en plus importante depuis cette fameuse loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires de Juillet 2009) et le terme « efficience » (qui sous-entend « économie ») était devenu le centre du discours. Les nombreuses manifestations de 2019 pour défendre l’hôpital public avaient d’ailleurs mis au jour les tensions entre soignants et directions des groupes hospitaliers publics. Rappelons-nous les démissions collectives des chefs de service. Une leçon à retenir de ce début de crise sera que les soignants ont été en première ligne y compris dans le travail et les décisions organisationnels. Ils auront montré une grande capacité d’adaptation et de créativité pour faire face à l’afflux massif de malades. Il ne faudra pas l’oublier quand nous repenserons l’organisation de l’hôpital et il sera évidemment nécessaire de rééquilibrer le rapport entre « pouvoir » administratif et « pouvoir » médical.

Les soignants ont été souvent comparés à des héros ces dernières semaines. Au-delà du caractère gratifiant, cette comparaison pose un problème. En effet, que vont faire ces héros dans le monde d’après ? Les infirmier-e-s seront-ils toujours payés 1,3 fois le Smic dans notre pays ? Devront-ils encore habiter à plus d’une heure de leur travail, car leur salaire ne permet pas de se loger dans les environs de l’hôpital où ils ont tant donné ? Dans ce fameux monde d’après, la revalorisation des salaires de tout le personnel hospitalier et en premier lieu des aide-soignant-e-s et infirmier-e-s est indispensable.

Un héros n’a pas l’habitude de se plaindre de sa situation ; il/elle retourne dans l’anonymat après avoir accompli sa mission sans demander quoi que ce soit. Les soignants et ceux qui participent au fonctionnement et à l’entretien de l’hôpital ne demandent pas à être des héros mais juste que leur travail soit considéré et donc rémunéré à sa juste valeur. Il ne faudra pas l’oublier.

