France: des parents inquiets hésitent à envoyer leurs enfants à l'école

Désinfection d'une salle de classe de l'école primaire Saint Exupéry de Cannes, le 5 mai 2020. REUTERS/Eric Gaillard

Retour à l’école mardi matin pour une partie des écoliers français et leurs enseignants : un peu plus d’un million d’élèves de maternelle et du primaire sont attendus dans les écoles. La vie scolaire sera encadrée par un protocole sanitaire très strict. Le retour des enfants dans les écoles se fera sur la base du volontariat et beaucoup de familles hésitent. Reportage.