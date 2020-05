Déconfinement en France: une reprise progressive d'activité, dont beaucoup de télétravail

Lundi 11 mai, ce sera le premier jour du déconfinement en France, sauf à Mayotte, département d’outre-mer où la propagation du virus est encore jugée trop forte. Écoles, transports, boutiques... Après un mois et demi d’activité arrêtée ou réduite, les entreprises peuvent également reprendre leurs activités, en privilégiant le télétravail.

400 000 entreprises, 875 000 salariés vont se remettre au travail lundi 11 mai, selon le ministère de l’Économie. Mais le télétravail, qui s’est énormément développé pendant la période de confinement, reste l’option recommandée par les autorités, et qui doit être privilégiée par les entreprises. Le gouvernement a même conçu un guide pour aider les dirigeants et les salariés qui n’en avaient pas l’habitude à s’y retrouver.

Bars et restaurants toujours fermés

Et pour tous ceux qui retourneront physiquement sur leur lieu de travail, c’est à l’employeur qu’incombe l’obligation d’organiser leur protection, en fonction des spécificités de chaque activité, et avec des impératifs désormais devenus classiques : distanciation, masques ou encore gel hydro-alcoolique...

À l’exception des bars et des restaurants, les commerces rouvriront aussi, mais là encore, à condition que la protection sanitaire des clients et des salariés puisse être assurée. Les boutiques trop petites, où la distanciation est impossible, ou les centres commerciaux supérieurs à 40 000 mètres carrés, qui rassemblent trop de monde, ne pourront donc pas rouvrir leurs portes.

Le gouvernement propose un guide du télétravail

Le télétravail est l’un des enseignements du confinement et l’un des enjeux du déconfinement qui commence lundi 11 mai. Le gouvernement vient, donc, de faire un guide pour « aider les entreprises et les salariés » à organiser cette manière de travailler en restant chez soi.

Ce guide est une série de réponses à des questions très concrètes : en télétravail, dois-je respecter des horaires ? Ai-je droit à des temps de repos et des moments de déconnexion ? Si mon employeur ne peut pas me fournir l’accès à mes mails et à mes données professionnelles, peut-il me refuser le télétravail ? Suis-je couvert en cas d’accident chez moi ?

Des syndicats pas favorables à ce guide

Pour les réponses qu’attendent les salariés comme leurs employeurs, l’entreprise a le droit de l’imposer et ce, sans avenant au contrat. Elle détermine la quotité de travail pouvant être exercée à distance au cours de la semaine. Elle n’est pas tenue de dédommager son salarié des frais liés à ce travail à la maison, mais elle doit mettre à sa disposition un ordinateur s’il ne souhaite pas utiliser son propre matériel. L'employeur peut refuser le recours au télétravail, si les conditions, notamment de sécurité (VPN, accès aux mails), ne sont pas réunies.

Les syndicats critiquent la publication de ce guide car ils souhaitent garder la main et militent pour l'organisation d'une négociation interprofessionnelle sur le télétravail. Le télétravail qui concerne aujourd’hui 5 millions de salariés. Les trois-quarts d’entre eux veulent continuer à travailler ainsi, le gouvernement également pour « désaturer les transports », surtout en région parisienne.

